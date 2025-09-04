मराठा-कुणबी प्रमाणपत्राच्या निर्णयावर भटक्या-विमुक्त जमाती संघटना संतप्त, उपोषणाचा इशारा, तारीखही सांगितली!

महाराष्ट्र सरकारने हैदराबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर भटक्या-विमुक्त जमाती संघटना, महाराष्ट्र यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष उपकार लक्ष्मण माने यांनी सरकारवर अन्यायाचा ठपका ठेवत राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. .यावेळी बोलताना उपकार लक्ष्मण माने म्हणाले की, १९६१ मध्ये आमचा भटक्या-विमुक्त समाज स्वतंत्र सूचीत समाविष्ट असूनदेखील आजतागायत न्याय मिळालेला नाही. पण मोठ्या समाजांना मात्र आरक्षणाच्या याद्यांमध्ये समाविष्ट करून सरकार आमच्यावर अन्याय करत आहे. हा निर्णय अन्यायकारक आणि भटक्या जमातींच्या हक्कांवर घाला घालणारा आहे..Devendra Fadnavis: ''हा पुराव्यांचाच जीआर आहे, फक्त...'' कुणबी आरक्षण अन् भुजबळांच्या नाराजीवर फडणवीसांचं स्पष्टीकरण.त्यांनी पुढे सांगितले की, मोठ्या जातींना प्राधान्य देत असताना आम्हाला सतत डावलले जात आहे. आरक्षणाच्या लढ्यात भटक्या-विमुक्तांचा प्रश्न नेहमीच मागे ढकलला जातो. सरकारने त्वरित या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, अन्यथा लढा अधिक तीव्र होईल. याचबरोबर संघटनेने स्पष्ट इशारा दिला की, १० सप्टेंबरपासून भटक्या-विमुक्त जमातीचे हजारो लोक राज्यभर उपोषण सुरू करणार आहेत..Working Hours: कामाचे तास वाढले! आता 'या' कर्मचाऱ्यांना करावं लागणार १२ तास काम; शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय.सरकारने दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन रस्त्यावर उतरेल. भटक्या जमातींना न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरू राहील, असं त्यांनी सांगितले आहे. आजही भटक्या जमातींना मूलभूत हक्क मिळत नाहीत. शिक्षण, नोकरी, आरक्षण यामध्ये मुलांना न्याय नाही. मोठ्या समाजांच्या मागण्यांवर सरकार तत्परतेने निर्णय घेतं, मात्र आमच्याकडे दुर्लक्ष होतं. हा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही, असं वक्तव्य समाजाकडून करण्यात येत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.