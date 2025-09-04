महाराष्ट्र बातम्या

मराठा-कुणबी प्रमाणपत्राच्या निर्णयावर भटक्या-विमुक्त जमाती संघटना संतप्त, उपोषणाचा इशारा, तारीखही सांगितली!

Nomadic and Liberated Tribal Organization Protest: मराठा-कुणबी प्रमाणपत्राच्या निर्णयावर भटक्या-विमुक्त जमाती संघटना संतप्त झाली आहे. त्यांनी उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
Nomadic and Liberated Tribal Organization Protest

Nomadic and Liberated Tribal Organization Protest

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्र सरकारने हैदराबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर भटक्या-विमुक्त जमाती संघटना, महाराष्ट्र यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष उपकार लक्ष्मण माने यांनी सरकारवर अन्यायाचा ठपका ठेवत राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

