Air Pollution: उत्तर भारतावर प्रदूषणाची चादर, महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता खालावली; पाहा आजचे AQI

Maharashtra AQI Today: उत्तर भारतातील अनेक शहरांमध्ये वायुप्रदूषणाची पातळी वाढत असताना महाराष्ट्रातील हवेची गुणवत्ताही चिंतेचा विषय ठरत आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) आकडेवारीनुसार, शनिवारी सकाळी नागपूरमध्ये सर्वाधिक 205 AQI नोंदवण्यात आला. त्यामुळे नागपूरमधील हवेची गुणवत्ता 'खराब' (Poor) श्रेणीत पोहोचली आहे. दुसरीकडे, मुंबईसह राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्ये हवा 'मध्यम' (Moderate) श्रेणीत नोंदवण्यात आली आहे..महाराष्ट्रातील शहरांच्या हवेच्या गुणवत्तेचा विचार करता, मालेगावमध्ये 197, नाशिकमध्ये 188 आणि पुण्यात 181 AQI नोंदवण्यात आला. या तिन्ही शहरांतील हवेची गुणवत्ता मध्यम श्रेणीत आहे. ठाण्यात 109 AQI नोंदवण्यात आला. तर अहिल्यानगरमध्ये 96, कोल्हापूरमध्ये 87 आणि हिंगोलीमध्ये 57 AQI असल्याने या शहरांतील हवा समाधानकारक (Satisfactory) श्रेणीत आहे..NASA च्या उपग्रहातून भारतातील प्रदूषणाचे भीषण चित्र; संपूर्ण गंगेच्या मैदानावर धुरक्याची चादर.मुंबईचा एकूण AQI 123 नोंदवण्यात आला असून शहराची हवा मध्यम श्रेणीत आहे. मात्र, मुंबईतील वेगवेगळ्या भागांमध्ये प्रदूषणाच्या पातळीत मोठी तफावत दिसून येत आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल (BKC) येथे सर्वाधिक 179 AQI नोंदवण्यात आला. त्यानंतर देवनारमध्ये 164, चकाला-अंधेरी पूर्वमध्ये 131, चेंबूरमध्ये 128 आणि मुलुंड पश्चिममध्ये 113 AQI नोंदवण्यात आला.दुसरीकडे, पवईमध्ये 91, कुलाब्यात 87, वरळीमध्ये 84 आणि सायनमध्ये 80 AQI नोंदवण्यात आला. यामध्ये BKC आणि सायनमधील AQI मध्ये तब्बल 99 अंकांची तफावत आहे. त्यामुळे मुंबईतील हवेची गुणवत्ता परिसरानुसार बदलत असल्याचे स्पष्ट होते..महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांचा AQI.AQI च्या कोणत्या श्रेणीचा काय अर्थ?केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वर्गीकरणानुसार, हवेच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन पुढीलप्रमाणे केले जाते.0 ते 50 – चांगली (Good): हवेची गुणवत्ता उत्तम.51 ते 100 – समाधानकारक (Satisfactory): प्रदूषणाची पातळी तुलनेने कमी.101 ते 200 – मध्यम (Moderate): संवेदनशील व्यक्तींना श्वसनासंबंधी त्रास जाणवू शकतो.201 ते 300 – खराब (Poor): दीर्घकाळ संपर्कात राहिल्यास श्वसनाचा त्रास होऊ शकतो.301 ते 400 – अतिखराब (Very Poor): श्वसनविकारांचा धोका वाढतो.401 ते 500 – गंभीर (Severe): निरोगी व्यक्तींनाही आरोग्यविषयक त्रास होऊ शकतो..Air Pollution Alert: AQI गंभीर असताना चुकूनही करू नका 'या' ५ चुका; आरोग्याला होऊ शकतो गंभीर धोका!.एकूणच, उत्तर भारतातील प्रदूषणाची चर्चा सुरू असतानाच महाराष्ट्रातील नागपूर, पुणे, नाशिक आणि मालेगावमधील हवेची गुणवत्ताही लक्ष देण्यासारखी आहे. विशेषतः नागपूरमधील AQI 200 च्या पुढे गेल्याने नागरिकांनी प्रदूषणापासून बचावासाठी काळजी घेणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.