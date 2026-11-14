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Air Pollution: उत्तर भारतावर प्रदूषणाची चादर, महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता खालावली; पाहा आजचे AQI

Maharashtra air quality index today: नागपूरची हवा सर्वात खराब, AQI 205 वर; पुणे, नाशिक आणि मालेगावमध्येही हवेची गुणवत्ता खालावली, मुंबईचा सरासरी AQI 123 वर
Maharashtra AQI Today: Air Quality Deteriorates in Major Cities Amid Rising Pollution

Maharashtra AQI Today: Air Quality Deteriorates in Major Cities Amid Rising Pollution

esakal

Ankur Nikam
Updated on

Maharashtra AQI Today: उत्तर भारतातील अनेक शहरांमध्ये वायुप्रदूषणाची पातळी वाढत असताना महाराष्ट्रातील हवेची गुणवत्ताही चिंतेचा विषय ठरत आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) आकडेवारीनुसार, शनिवारी सकाळी नागपूरमध्ये सर्वाधिक 205 AQI नोंदवण्यात आला. त्यामुळे नागपूरमधील हवेची गुणवत्ता 'खराब' (Poor) श्रेणीत पोहोचली आहे. दुसरीकडे, मुंबईसह राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्ये हवा 'मध्यम' (Moderate) श्रेणीत नोंदवण्यात आली आहे.

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