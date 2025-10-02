Manoj Jarange Dussehra Melava : ''ओला दुष्काळ जाहीर करा, हेक्टरी ७० हजार अन् संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या'' ; जरांगेंची सरकारकडे मोठी मागणी

Manoj Jarange’s Big Demand to Government : विजयादशमीनिमित्त नारायणडावर मराठा आरक्षणाचे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी समाजाला संबोधन केले. यावेळी त्यांनी विविध मुद्य्यावंर भाष्य केले. याचबरोबर सध्या महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडे मोठी मागणी केली आहे.
मनोज जरांगे म्हणाले, मराठवाडा आणि लगतच्या जिल्ह्यात दिवाळीच्या आत ओला दुष्काळ जाहीर करा. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ७० हजार रुपये द्या. नदीच्या कडेला असणारी ज्यांची शेती उभ्या पिकांसह वाहून गेली आहेत त्यांना एक लाख ३० हजार रुपये द्या, संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या.
याशिवाय मराठवाडा, विदर्भातील, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्रातील अशा संपूर्ण महाराष्ट्रातील ज्या शेतकऱ्यांनी मागील २० वर्षांत आत्महत्या केल्या आहेत, त्या कुटुंबातील सदस्याला शासकीय नोकरी सरकारने द्यावी. अशी मागणी जरांगेंनी केली.
याचबरोबर जरांगे पुढे म्हणाले, पुढील मुद्दा आहे शेतीला हमी भाव घ्यायचा त्याच्याशिवाय आंदोलन थांबवायचं नाही. हमी भाव जर दिला तर कुणाच्याही आत्महत्या होणार नाहीत. फक्त आता शेतकऱ्यांनी थोडं सावध व्हावं.
यानंतरचा मुद्दा आहे शेतीला नोकरीचा दर्जा द्या. जो दहा एकरच्या आत शेती करत असेल, त्याला दहा हजार रुपये महिना सुरू करावा. तसेच कुणीही शेती विकू नये, असे आवाहनही जरांगे यांनी यावेळी केले. शेतकऱ्यांना न्याय देईपर्यंत मागे हटायचं नाही.
