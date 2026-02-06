Ola-Uber Strike: ओला-उबर चालकांनी संप पुकारला! मनमानी भाडेवाढीविरोधात रस्त्यावर उतरणार; पण कधी? जाणून घ्या...

महाराष्ट्रातील ओला, उबर आणि रॅपिडोशी संलग्न असलेले कॅब आणि ऑटो-रिक्षा चालक ७ फेब्रुवारी रोजी एक दिवसाचा संप करणार आहेत. राज्यात चालणाऱ्या कथित बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा आणि अॅप-आधारित कंपन्यांनी लागू केलेल्या मनमानी भाडे वसूलीच्या धोरणांच्या निषेधार्थ हा संप करण्यात येत आहे. .गेल्या अनेक महिन्यांपासून विविध माध्यमातून सरकारपर्यंत त्यांच्या मागण्या पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चालक संघटनांचे म्हणणे आहे, परंतु कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही. संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य परिवहन विभागाने वेळोवेळी ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या कंपन्यांना सरकारी नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत, परंतु उल्लंघन करूनही, कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जात नाही..BMC: दोन्ही शिवसेना शेजारी? ठाकरेंच्या कार्यालयातील ३० टक्के जागा काँग्रेसला.बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा देखील संपात एक प्रमुख समस्या आहे. चालक संघटनांचा असा दावा आहे की अशा सेवांमुळे मुंबईत असंख्य अपघात झाले आहेत, ज्यामुळे मृत्यू आणि जखमी झाले आहेत. या सेवांना अधिकृत मान्यता नसल्याने, अपघात झाल्यास पीडितांना विमा लाभ मिळू शकत नाही. ही गंभीर चिंतेची बाब मानली जाते..याव्यतिरिक्त, ड्रायव्हर्स पॅनिक बटण सिस्टीमवर देखील नाराज आहेत. त्यांचा आरोप आहे की पॅनिक बटण सिस्टीमच्या नावाखाली त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात खंडणी घेतली जात आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या सुमारे १४० कंपन्यांपैकी राज्य सरकारने सुमारे ७० टक्के डिव्हाइसेस अवैध घोषित केल्या आहेत. ज्यामुळे अनेक ड्रायव्हर्सना त्यांचे जुने डिव्हाइसेस नवीन डिव्हाइसेसने बदलावे लागत आहेत. यामुळे १२,००० रुपयांपर्यंत अतिरिक्त खर्च येत आहे..Mumbai Local Accident: लोकल प्रवासाचे दररोज १३ बळी! २०२५ मध्ये उपनगरीय रेल्वे मार्गांवर ४,८४१ अपघात; २,२८७ प्रवाशांचा मृत्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.