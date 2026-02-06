महाराष्ट्र बातम्या

Ola-Uber Strike: ओला-उबर चालकांनी संप पुकारला! मनमानी भाडेवाढीविरोधात रस्त्यावर उतरणार; पण कधी? जाणून घ्या...

Maharashtra cab drivers strike: मनमानी भाडेवाढीविरोधात ओला-उबर चालकांनी एक दिवसाचा संप पुकारला आहे. ओला-उबरच्या भाडे धोरणांचा निषेध करण्यात येणार आहे.
Ola, Uber and Rapido strike

Ola, Uber and Rapido strike

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

महाराष्ट्रातील ओला, उबर आणि रॅपिडोशी संलग्न असलेले कॅब आणि ऑटो-रिक्षा चालक ७ फेब्रुवारी रोजी एक दिवसाचा संप करणार आहेत. राज्यात चालणाऱ्या कथित बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा आणि अ‍ॅप-आधारित कंपन्यांनी लागू केलेल्या मनमानी भाडे वसूलीच्या धोरणांच्या निषेधार्थ हा संप करण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Mumbai
Strike
OlA company
uber

Related Stories

No stories found.