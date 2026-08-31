Old Monkच्या चाहत्यांनो सावधान! ७ वर्ष जुन्या दाव्यावर कंपनीची माघार, बाटलीचा लेबल बदलणार

गेल्या काही दिवसांपासून FSSAIकडून विविध कंपन्यांच्या पॅकेजिंग आणि उत्पादनांवर कडक कारवाई केली जात आहे. याच कारवाईदरम्यान लोकप्रिय Old Monk रमच्या बाटलीवरील लेबलवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. आता या वादानंतर Old Monk बनवणाऱ्या Mohan Meakin कंपनीने बाटलीचं लेबल बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे..मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, FSSAIच्या नोटिशीनंतर महाराष्ट्रात Old Monkच्या विक्रीवर परिणाम झाला आहे. Mohan Meakin कंपनीने या प्रकरणी बॉम्बे हायकोर्टात धाव घेतली. FSSAIच्या म्हणण्यानुसार, Old Monkमध्ये नैसर्गिकरीत्या उसापासून तयार होणाऱ्या स्पिरिटऐवजी मोठ्या प्रमाणात न्यूट्रल स्पिरिट आणि आर्टिफिशियल फ्लेवरिंगचा वापर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे..डीएसपी ब्लॅक, स्मिरनॉफसह अनेक ब्रँडना फटका! FSSAIच्या तपासणीत मोठा खुलासा; १८ हजार पेट्या जप्त, कारण काय?.बाटलीवर असलेल्या ‘7 years old blended’ या दाव्यावरही FSSAIने प्रश्न उपस्थित केला. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, या दाव्याचा अर्थ संबंधित मद्य सात वर्ष जुन्या मद्यासोबत ब्लेंड करण्यात आलं होतं. अखेर कंपनीने लेबलमधून मद्याच्या कालावधीशी संबंधित दावे काढून टाकण्यास सहमती दर्शवली आहे. याशिवाय, भविष्यात बाटलीवर अतिरिक्त फ्लेवरिंगचा वापर केला असल्यास त्याची माहिती स्पष्टपणे देण्याचंही कंपनीने मान्य केलं आहे..दरम्यान, बॉम्बे हायकोर्टाने कंपनीला सप्टेंबरपर्यंत नवीन लेबलचं डिझाइन तयार करून ते रिव्ह्यूसाठी सादर करण्यास सांगितलं आहे. मात्र, सध्या FSSAIने विक्री थांबवण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशावर कोणतीही अंतरिम स्थगिती देण्यात आलेली नाही..FSSAI च्या कारवाईचा दणका! Dabur नंतर Zandu सह ५ कंपन्यांवर कडक कारवाई; कारण काय?.Old Monkसोबतच इतर काही लोकप्रिय मद्य ब्रँडही FSSAIच्या तपासणीच्या कक्षेत आले आहेत. यामध्ये Antiquity, Blue Whisky, Royal Challenge Whisky आणि Bagpiper Deluxe Whisky यांचा समावेश आहे. FSSAIच्या माहितीनुसार, तपासणीदरम्यान काही उत्पादनांमध्ये असे आर्टिफिशियल किंवा नेचर-आयडेंटिकल फ्लेवर आढळले आहेत. हे सरळ सरळ नियमांचं उल्लंघन असल्याचं सांगण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.