महाराष्ट्र बातम्या

Old Monkच्या चाहत्यांनो सावधान! ७ वर्ष जुन्या दाव्यावर कंपनीची माघार, बाटलीचा लेबल बदलणार

Old Monk Label Change After FSSAI Notice : आता या वादानंतर Old Monk बनवणाऱ्या Mohan Meakin कंपनीने बाटलीचं लेबल बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Old Monk Label Change After FSSAI Notice :

Old Monk Label Change After FSSAI Notice :

esakal

Shubham Banubakode
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गेल्या काही दिवसांपासून FSSAIकडून विविध कंपन्यांच्या पॅकेजिंग आणि उत्पादनांवर कडक कारवाई केली जात आहे. याच कारवाईदरम्यान लोकप्रिय Old Monk रमच्या बाटलीवरील लेबलवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. आता या वादानंतर Old Monk बनवणाऱ्या Mohan Meakin कंपनीने बाटलीचं लेबल बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

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