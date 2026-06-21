महाराष्ट्र बातम्या

Omraje Nimbalkar: "भोवताली दाटला अंधार..."; राजकीय निर्णयाआधी ओमराजे निंबाळकरांची भावूक पोस्ट

Omraje Nimbalkar Emotional Father's Day Post Fuels Political Speculation : शिंदे गटाच्या हालचाली, ठाकरे गटातील बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर ओमराजेंचा हृदयस्पर्शी पोस्ट; समर्थकांशी चर्चा झाल्यावरच राजकीय भूमिका स्पष्ट होणार
omraje nimbalkar

omraje nimbalkar

esakal

Sandip Kapde
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मुंबई: शिवसेना ठाकरे गटात अनपेक्षित आणि मोठी बंडखोरी झाली आहे. तब्बल ६ खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून वेगळा गट स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. या बंडखोरीमागे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या रणनीतीचा हात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. शिंदे यांनी ठाकरे गटात उभी फूट पाडली असून, पक्षात मोठा भूकंप घडवला आहे.

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Uddhav Thackeray
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