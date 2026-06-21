Omraje Nimbalkar: "भोवताली दाटला अंधार..."; राजकीय निर्णयाआधी ओमराजे निंबाळकरांची भावूक पोस्ट

मुंबई: शिवसेना ठाकरे गटात अनपेक्षित आणि मोठी बंडखोरी झाली आहे. तब्बल ६ खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून वेगळा गट स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. या बंडखोरीमागे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या रणनीतीचा हात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. शिंदे यांनी ठाकरे गटात उभी फूट पाडली असून, पक्षात मोठा भूकंप घडवला आहे..बड्या नेत्यांचा ठाकरे गटाला रामरामसंजय जाधव, नागेश पाटील आष्टीकर, ओमराजे निंबाळकर यासारख्या बड्या नेत्यांनी ठाकरे गटाला रामराम ठोकल्याने पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. या नेत्यांनी गेल्या काही दिवसांत पक्षातील नाराजी व्यक्त करत असतानाच, आता खुल्या बंडखोरीचा मार्ग स्वीकारला आहे. पक्षातील अनेक खासदार आणि आमदार मनधरणीच्या फेऱ्यात आहेत. ठाकरे गटाकडून या बंडखोर नेत्यांना परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र यश मिळेल याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे..दुहेरी आघातदरम्यान, खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्यावर दुहेरी आघात झाला आहे. कालच त्यांच्या वडिलांचा खून प्रकरणाचा निकाल लागला. पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडातील सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्तता देण्यात आली. या निकालाने ओमराजे निंबाळकर यांना मोठा धक्का बसला आहे. पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येचा खुलासा न झाल्याने ओमराजे यांचे मन दुखावले गेले आहे..Omraje Nimbalkar यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न! ऑपरेशन टायगर फेल करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंची रात्रीत एक मोठी चाल.ओमराजे निंबाळकर भावूकआज जगभरात ‘फादर्स डे’ साजरा केला जात असताना ओमराजे निंबाळकर भावूक झाले आहेत. त्यांनी सोशल मीडियावर वडिलांसोबतचा जुना फोटो शेअर करत कवितेच्या ओळी लिहिल्या. “भोवताली दाटला अंधार दु:खांचा जरी.. सूर्य सत्याचा उद्या उगवेल खात्री आहे…” अशा मोजक्या शब्दांत त्यांनी आपल्या मनातील खदखद आणि भावना व्यक्त केल्या. या पोस्टमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे..ओमराजे निंबाळकर शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश करतील का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मात्र, अद्याप त्यांनी कोणताही राजकीय निर्णय जाहीर केलेला नाही. मतदारसंघातील कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि समर्थकांसोबत चर्चा करूनच ते अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे समजते. ठाकरे गटातील अनेक नेते ओमराजे यांच्या निर्णयाकडे लक्ष ठेवून आहेत..पक्षातील ही बंडखोरी ठाकरे गटासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. २०२४ च्या निवडणुकीनंतर पक्षाची एकजूट टिकवणे हे आव्हान ठाकरे यांच्यासमोर आहे. एकनाथ शिंदे गटाकडून मात्र या बंडखोरीचे स्वागत करण्यात येत आहे. शिंदे यांनी पक्षातील नाराज नेत्यांना संधी देण्याची भूमिका घेतली आहे..Omraje Nimbalkar : ओमराजे निंबाळकरांचा मोठा निर्णय! ठाकरे गटाला पहिल्यांदाच खोचक सवाल; बंडखोरीच्या चर्चेला पूर्णविराम नाही, पण....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.