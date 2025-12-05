Farmer News: महाराष्ट्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिलासा! किमान आधारभावावर धान खरेदी प्रक्रिया सुरू; पण किती केंद्रावर?

भाताचे कोठार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर सरकारच्या किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) धान खरेदी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यावर्षी २०२५-२६ च्या खरीप पणन हंगामासाठी जिल्ह्यात एकूण २२७ संस्थांद्वारे २३७ धान खरेदी केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत..शेतकऱ्यांनी निर्धारित वेळेत नोंदणी करावी आणि योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. यावर्षी हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात मुसळधार पाऊस, पूर आणि अवकाळी पावसामुळे भात पिकाचे मोठे नुकसान झाले. उत्पादनातील या घटीचा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक कल्याणावर मोठा परिणाम झाला. कापणीनंतर बराच काळ एमएसपी केंद्रे नसल्याने शेतकऱ्यांना त्यांचे भात खाजगी व्यापाऱ्यांना कमी किमतीत विकावे लागले..Farmer News: महायुती सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा.मार्केटिंग फेडरेशनने केंद्रे उघडण्यास परवानगी दिली, परंतु कडक अटींमुळे सुरुवातीला अनेक संघटनांनी केंद्रे चालवण्याबाबत अनिश्चितता व्यक्त केली. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेला विलंब झाला. आता जिल्हा मार्केटिंग कार्यालयाच्या मते, सर्व २३७ केंद्रे कार्यरत आहेत आणि धान खरेदी सुरळीतपणे सुरू आहे. धान खरेदी नोंदणीची अंतिम तारीख १५ डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. प्रत्येक केंद्रावर उपलब्ध असलेल्या पोत्या/गोळ्यांची संख्या ऑनलाइन पोर्टलवर तात्काळ नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. .नोंदणीकृत गोण्यांच्या उपलब्धतेनुसारच भात खरेदी सुरू राहील. प्रशासनाने अशा स्पष्ट सूचना जारी केल्या आहेत. सरकारी खरेदी सुरू झाली असली तरी, अनेक महत्त्वाची आव्हाने कायम आहेत. खरेदी वाढल्याने गोण्यांची मागणी देखील वाढेल. वेळेवर पुरेशा गोण्या उपलब्ध करून देणे ही एक मोठी जबाबदारी असेल. शिवाय खरेदी केलेल्या भाताचे वेळेवर पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले पाहिजेत जेणेकरून शेतकरी त्यांचे भविष्यातील आर्थिक नियोजन करू शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.