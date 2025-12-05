महाराष्ट्र बातम्या

Farmer News: महाराष्ट्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिलासा! किमान आधारभावावर धान खरेदी प्रक्रिया सुरू; पण किती केंद्रावर?

Bhandara Paddy Procurement: भंडारामध्ये २३७ केंद्रांवर सरकारी किमान आधारभूत किमतीवर धान खरेदी सुरू झाली. पीक नुकसानीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
भाताचे कोठार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर सरकारच्या किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) धान खरेदी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यावर्षी २०२५-२६ च्या खरीप पणन हंगामासाठी जिल्ह्यात एकूण २२७ संस्थांद्वारे २३७ धान खरेदी केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.

