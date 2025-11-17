पालघर साधू हत्याकांडाचे आधी आरोप केले, आता पक्षात का घेतलं? CM फडणवीसांनी दिली प्रतिक्रिया, भाजपकडून प्रवेशाला स्थगिती

पालघरमध्ये साधू हत्याकांडातील प्रमुख आरोपी काशिनाथ चौधरी यांच्या प्रवेशाला स्थगिती देण्यात आलीय. भाजपकडून यावर स्पष्टीकरणही देण्यात आलं आहे. रोहित पवार यांनी काशिनाथ चौधरी यांच्या प्रवेशावरून भाजपवर जोरदार टीका केली होती. भाजपने मुख्य आरोपी म्हणून ज्याच्यावर आरोप केले त्याला पक्षात घेतलं. त्यामुळे पालघर हत्याकांडामागे भाजपच होतं का असा प्रश्न रोहित पवार यांनी उपस्थित केला होता. वॉशिंगमशिनमध्ये घालून काशिनाथ चौधरींना पक्षात घेतलंय असंही रोहित पवार म्हणाले होते..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, जो निर्णय घेतला तो स्थानिक पातळीवर घेतला. मलाही जेव्हा निर्णय़ समजला मी माहिती घेतली. हे जे आरोप लावतायत त्यांनी सोबत असताना कालपर्यंत आरोप लावले नाहीत. तोपर्यंत ते चांगले होते. आज आमच्याकडे आले तर वाईट झाले..Palghar : भाजपने पालघर साधू हत्याकांडाचे आरोप ज्यांच्यावर केले त्याच नेत्याला घेतलं पक्षात, प्रवेशाचा मोठा कार्यक्रम.पालघर साधू हत्याकांड प्रकरणाचा पूर्ण तपास झाला, यात काय काय समोर आलं तेही तुम्ही पाहिलं आहे. मला स्थानिक लोकांनी सांगितलं की, सगळ्या गोष्टींची माहिती घेऊनच हा निर्णय घेतलाय असंही फडणवीस यांनी सांगितलं..भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी रोहित पवार यांच्या आरोपांना उत्तर देताना म्हटलं की, हत्येचे आरोप झाले तेव्हा तुम्ही पक्षातून का काढलं नाही, आधी ते निर्दोष वाटत होते आणि आता भाजपमध्ये प्रवेश केला तेव्हा ते दोषी वाटतायत का? असा प्रश्न भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी विचारला. आपला तो बाळू आणि इतरांचं कार्टं असं रोहित पवारांना वाटतंय असंही बन म्हणाले..विरोधक ज्या पद्धतीने या प्रकरणाचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न करतायत त्याला महाराष्ट्रात थारा दिला जाणार नाही. स्थानिक पातळीवर याची पूर्ण चर्चा झाली होती. माझ्याकडे पोलिसांचा पूर्ण रिपोर्टही आहे. त्यात काशिनाथ चौधरी यांच्यावर आरोप नाहीत असं म्हटल्याचंही नवनाथ बन यांनी स्पष्ट केलं. सध्या त्यांच्या प्रवेशाला स्थगिती देण्यात आल्याचं नवनाथ बन यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.