Parbhani ZP Election: घराणेशाहीला बसवलं घरात! वरपुडकरांच्या मुलगा, मुलगी, सुनेसह पुतण्याचाही पराभव; माजी मंत्र्याला मोठा धक्का

परभणी : महाराष्ट्र 12 जिल्हा परिषद व 125 पंचायत समितीसाठी निवडणूक झाली आहे. यासाठी मतदान पार पडले असून आज (ता. ९)रोजी मतमोजणी प्रक्रिया सुरु झाली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निकालावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अशातच परभणी जिल्ह्यातून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. .परभणी जिल्ह्यातील भाजपच्या माजी मंत्र्यांच्या कुटुंबातील पाच जण मैदानात उतरले होते. मात्र परभणी जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री सुरेश वरपुडकर यांना मतदारांनी अभूतपूर्व असा धक्का दिला आहे. या निवडणुकीत वरपुडकर यांचे पुत्र समशेर वरपुडकर, सून प्रेरणा समशेर वरपुडकर आणि पुतणे उत्कर्ष विजयराव वरपुडकर यांचा एकाच वेळी पराभव झाला आहे..Jawali Taluka ZP and Panchayat Samiti Election Results : जावळीचे 'किंग' मानकुमरेच! चुरशीच्या लढतीत सेनेच्या उमेदवारावर मात; मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे 'तो' शब्द पाळणार?.भाजप नेत्याच्या कुटुंबाबतील घराणेशाहीचा मुद्दा पुढे आला असताना आता परभणी जिल्ह्यातील भाजपच्या माजी मंत्र्यांच्या कुटुंबातील पाच जण मैदानात उतरल्याचे पुढे आले आहे. भाजपकडून मुलगा, सून आणि पुतण्याला त्यांनी रिंगणात उतरवले आहे तर उबाठा शिवसेनेकडून मुलगी तर काँग्रेसकडून आणखी एक पुतण्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्याने ही निवडणूक लक्षवेधी ठरत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, परभणी जिल्ह्यातील शिंगणापूर मतदारसंघात जिल्हा परिषद निवडणुकीचा निकाल येताच राजकीय वातावरण तापलं आहे. भाजप नेते सुरेश वरपूडकर यांचे पुत्र समशेर वरपूडकर यांचा चारशेहून अधिक मतांनी पराभव झाला असून, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे पांडुरंग खिल्लारे यांनी अनपेक्षित विजय मिळवत 'जायंट किलर' ठरल्याची चर्चा सुरू आहे..ZP Election Result: दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला! रायगडमध्ये उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांची उत्सुकता शिगेला.यावेळी वरपूडकर कुटुंबातील तब्बल पाच उमेदवार रिंगणात उतरल्यामुळे घराणेशाहीचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला होता. मात्र मतदारांनी वेगळा निर्णय देत ही परंपरा मोडीत काढली. त्यात सुरेश वरपूडकर यांची कन्या सोनल देशमुख आणि समशेर वरपूडकर यांच्या पराभवामुळे जिल्ह्यात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. वरपुडकरांच्या घरातील मुलगा, मुलगी आणि सून हे तीन वेगवेगळ्या पक्षातून लढले होते. एकाच घरातील चार सदस्य तीन पक्षांमधून मैदानात उतरले होते. पण मतदारांनी त्यांना नाकारलं असून यामुळे माजी मंत्री वरपुडकर यांना मोठा धक्का बसला आहे..दरम्यान, भाजपचे माजी मंत्री सुरेश वरपुडकर यांची मुलगी सोनल देशमुख या झरी जिल्हा परिषद गटातून मशालच्या चिन्हावर उभ्या होत्या. भाजपचे उमेदवार दिलीप देशमुख यांनी त्यांचा पराभव केला. तर चिरंजीव समशेर वरपूडकर हे शिंगणापूर जिल्हा परिषद गटातून मैदानात होते. मशाल या चिन्हावर उभा असणाऱ्या पांडुरंग खिल्लारे यांनी समशेर वरपूडकर यांचा पराभव केला आहे..Kolhapur ZP : निकालाआधीच पोलिस अलर्ट! संवेदनशील गावांत अतिरिक्त बंदोबस्त, कायदा-सुव्यवस्थेवर पोलिसांचे लक्ष.तर वरपूडकर यांच्या सून प्रेरणा वरपूडकर या दैठणा जिल्हा परिषद गटातून निवडणूक लढवत होत्या. तिथेही काँग्रेसच्या ज्योत्स्ना गणेश घाडगे यांनी त्यांचा पराभव केलाय. लोहगाव जिल्हा परिषद गटात वरपूडकरांचे दोन पुतणे मैदानात उतरले होते. त्यात काँग्रेसच्या चिन्हावर उभे असलेले अजित वरपूडकर यांनी भाजपकडून उभे असलेल्या ऐश्वर्य वरपुडकर यांचा पराभव केल्यानं कुटुंबात एकमेव विजय साजरा झाला..लोहगाव गटात भाजपचे उमेदवार उत्कर्ष विजयराव वरपुडकर यांना काँग्रेसचे अजित अनिलराव वरपुडकर यांनी चितपट केले. एकाच आडनावाचे दोन उमेदवार समोर असतानाही मतदारांनी कोणतीही भावनिकता न ठेवता स्पष्ट निर्णय दिला, जिल्ह्यातील अनेक वर्षांची सत्ता, प्रभाव आणि दबदबा असूनही मतदारांनी घराणेशाही नको, काम करणारे नेतृत्व हवे असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. परभणीच्या राजकारणात आता नवे चेहरे आणि नवी समीकरणे आकार घेत असल्याचे हे निकाल सूचित करत आहेत.