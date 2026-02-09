महाराष्ट्र बातम्या

Parbhani ZP Election: घराणेशाहीला बसवलं घरात! वरपुडकरांच्या मुलगा, मुलगी, सुनेसह पुतण्याचाही पराभव; माजी मंत्र्याला मोठा धक्का

Parbhani News : परभणी जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपचे माजी मंत्री सुरेश वरपुडकर यांना मोठा धक्का बसला आहे. वरपुडकरांच्या कुटुंबातील ४ सदस्यांचा पराभव झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Parbhani ZP Election

Parbhani ZP Election

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

परभणी : महाराष्ट्र 12 जिल्हा परिषद व 125 पंचायत समितीसाठी निवडणूक झाली आहे. यासाठी मतदान पार पडले असून आज (ता. ९)रोजी मतमोजणी प्रक्रिया सुरु झाली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निकालावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अशातच परभणी जिल्ह्यातून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Parbhani
maharashtra
Marathwada
Parbhani Zilla Parishad

Related Stories

No stories found.