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Pavanraje Nimbalkar : माफीचा साक्षीदार कोण, ज्याच्यामुळे बदलला पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाचा निकाल

Pavanraje Nimbalkar Murder Case पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणी पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. माफीचा साक्षीदार फितूर झाला आणि त्याच्या जबाबात सातत्य नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलंय.
Who Was the Approver in Pavanraje Nimbalkar Murder Case

Who Was the Approver in Pavanraje Nimbalkar Murder Case

Esakal

सूरज यादव
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काँग्रेसचे नेते पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणी सीबीआय विशेष न्यायालयाने पद्मसिंह पाटील यांच्यासह ९ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. माफीचा साक्षीदार फितूर झाल्यानं आणि तपासात त्रुटी आढळल्याचं निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने निकाल दिला. पवनराजे निंबाळकर यांची नवी मुंबईतील कळंबोली इथं ३ जून २००६ रोजी गोळ्या झाडून हत्या झाली होती. या प्रकरणी मुख्य आरोपी माजी गृहमंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील हे होते. पवनराजेंची हत्या करण्यासाठी लातूरचे व्यावसायिक सतीश मंदाडे आणि मोहन शुक्ला यांच्या माध्यमातून पारसमल जैनला ३० ते ३५ लाखांची सुपारी दिली होती असा आरोप होता. Who Was the Approver in Pavanraje Nimbalkar Murder Case

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