मोठी बातमी! पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणी आरोपींची निर्दोष मुक्तता, २० वर्षांनी निकाल

राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या पवनराजे निंबाळकर हत्याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने आज महत्त्वाचा निकाल दिला. तब्बल २० वर्षांनंतर या बहुचर्चित प्रकरणाचा निकाल जाहीर करण्यात आला असून, न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. यावेळी, "काही कारणांमुळे निकाल देण्यास विलंब झाला. मात्र, लोकनेत्याची हत्या होणे ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे," अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली..न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, या प्रकरणात आरोपींविरोधात ठोस पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत. माफीचा साक्षीदार फितूर झाला असून, त्याची साक्ष विश्वासार्ह मानता येत नाही. तसेच काही अर्जांवर स्वाक्षरी नसल्यासह तपासात अनेक त्रुटी आढळून आल्याने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले..Nasrapur Crime Case : नसरापूर प्रकरणात सरकार पक्षाने १६ दिवसांत सादर केले पुरावे; ५५ साक्षीदारांची नोंदवली साक्ष.या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला कळंबोली पोलिसांकडे होता. त्यानंतर तो नवी मुंबई गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. मात्र, तपासावर आक्षेप घेत पवनराजे निंबाळकर यांच्या पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यात आले..POCSO Case Mira Bhayandar : अल्पवयीन मुलीवर कारमध्ये अत्याचार, महिला-बालकल्याण समितीच्या सभापतीच्या सख्ख्या भावाचे संतापजनक कृत्य.सीबीआयने या प्रकरणात १२७ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले होते, तर एका आरोपीला माफीचा साक्षीदार करण्यात आले होते. या खटल्यात माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह नऊ जण आरोपी होते. राजकीय वैरातून २५ लाख रुपयांची सुपारी देऊन ही हत्या घडवून आणल्याचा आरोप सीबीआयने आपल्या आरोपपत्रात केला होता..३ जून २००६ रोजी मुंबईहून उस्मानाबादकडे जात असताना नवी मुंबईतील कळंबोली परिसरात पवनराजे निंबाळकर यांच्यावर अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळीबार केला होता. या हल्ल्यात पवनराजे यांच्यासह त्यांचे चालक समद काझी यांचाही मृत्यू झाला होता. त्यानंतर सुरू झालेल्या तपासाची सूत्रे अखेर सीबीआयकडे गेली आणि जवळपास दोन दशकांनंतर या प्रकरणाचा निकाल समोर आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.