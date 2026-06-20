महाराष्ट्र बातम्या

पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाचा निकाल विरोधात; आता ओमराजे कोणती भूमिका घेणार?

Pawanraje Nimbalkar Murder Case Verdict : या निकालावर अद्याप ओमराजे निंबाळकर यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नसली, तरी त्यांच्या पुढील भूमिकेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Pawanraje Nimbalkar Murder Case Verdict

Pawanraje Nimbalkar Murder Case Verdict

ESAKAL

Shubham Banubakode
Updated on

पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणात न्यायालयाने माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. त्यामुळे धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. या निकालानंतर त्यांची पहिली प्रतिक्रिया देखील समोर आली असून, त्यांच्या पुढील राजकीय भूमिकेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Loading content, please wait...
crime
murder
shivsena