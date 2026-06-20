पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाचा निकाल विरोधात; आता ओमराजे कोणती भूमिका घेणार?

पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणात न्यायालयाने माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. त्यामुळे धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. या निकालानंतर त्यांची पहिली प्रतिक्रिया देखील समोर आली असून, त्यांच्या पुढील राजकीय भूमिकेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..दरम्यान, ठाकरे गटातील सहा खासदार शिवसेनेच्या शिंदे गटात जाणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली असून, त्यामध्ये ओमराजे निंबाळकर यांच्याही नावाची चर्चा सुरू आहे. मात्र, आपल्या राजकीय भूमिकेबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नसल्याचे त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले होते..मोठी बातमी! पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणी आरोपींची निर्दोष मुक्तता, २० वर्षांनी निकाल."२० जून रोजी पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाचा निकाल लागणार आहे. त्यानंतरच मी माझी भूमिका जाहीर करेन," असे त्यांनी सांगितले होते. आता या बहुचर्चित खटल्याचा निकाल समोर आल्यानंतर ओमराजे निंबाळकर नेमकी कोणती भूमिका घेतात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे..यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, "शिंदे सेनेत जाण्याचा अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. या निकालावर कोणतीही गोष्ट अवलंबून नव्हती. मतदारसंघात जाऊन कार्यकर्ते आणि समर्थकांशी चर्चा केल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल.".पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड! तपासातील त्रुटींवर कोर्टाचा कठोर आक्षेप; निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे पॉइंट टू पॉइंट.दरम्यान, तब्बल २० वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निकाल जाहीर करत न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. यावेळी, "काही कारणांमुळे निकाल देण्यास विलंब झाला. मात्र, लोकनेत्याची हत्या होणे ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे," अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली..तसेच, आरोपींविरोधात ठोस पुरावे सादर करण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. माफीचा साक्षीदार फितूर झाला असून, त्याची साक्ष विश्वासार्ह मानता येत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय तपास प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आढळून आल्याने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.