महाराष्ट्र बातम्या

Petrol-Diesel Price Today : पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा चौथा धक्का! सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे ताजे दर

Fuel Rates Increase : आतापर्यंत पेट्रोलमध्ये एकूण सुमारे ८रुपये प्रति लिटर वाढ झाली आहे. प्रीमियम इंधन (XP95, XG) दरातही मोठी वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर मात्र ४–५% नी घसरले आहेत.
Petrol and diesel prices surge across major Indian cities as fuel costs continue to rise despite a drop in global crude oil rates.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात आज पुन्हा एकदा चौथ्यांदा मोठी वाढ झाली आहे. आज पेट्रोलचे दर २.६१ रुपयांनी ने वाढले, तर डिझेल २.७१ रुपयांनी ने महाग झाले. आतापर्यंत, पेट्रोलच्या दरात एकूण लिटरने ८ रुपयांची वाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये, डिझेलचा दर २.७१ ने वाढून ₹९२.४९ प्रति लिटरवरून ९५.२० रुपये प्रति लिटरवर पोहोचला आहे. त्याचप्रमाणे, पेट्रोलचा दरही २.६१ रुपये प्रति लिटरने वाढला असून, तो आता ९९.५१ रुपये प्रति लिटरवरून १०२.१२ रुपये प्रति लिटरवर पोहोचला आहे.

