Petrol-Diesel Price Today : पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा चौथा धक्का! सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे ताजे दर

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात आज पुन्हा एकदा चौथ्यांदा मोठी वाढ झाली आहे. आज पेट्रोलचे दर २.६१ रुपयांनी ने वाढले, तर डिझेल २.७१ रुपयांनी ने महाग झाले. आतापर्यंत, पेट्रोलच्या दरात एकूण लिटरने ८ रुपयांची वाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये, डिझेलचा दर २.७१ ने वाढून ₹९२.४९ प्रति लिटरवरून ९५.२० रुपये प्रति लिटरवर पोहोचला आहे. त्याचप्रमाणे, पेट्रोलचा दरही २.६१ रुपये प्रति लिटरने वाढला असून, तो आता ९९.५१ रुपये प्रति लिटरवरून १०२.१२ रुपये प्रति लिटरवर पोहोचला आहे..देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये पेट्रोल २.७२ ने महाग होऊन आता १११.२१ रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे; तर चेन्नईमध्ये, २.४६ रुपयांच्या वाढीनंतर पेट्रोलचा नवीन दर १०७.७७ प्रति लिटर झाला आहे..केवळ नियमित पेट्रोल आणि डिझेलच नव्हे, तर प्रीमियम इंधनांच्या दरातही त्याच गतीने वाढ झाली आहे. XP95, ज्याचा दर यापूर्वी १०६.६३ रुपये प्रति लिटर होता, तो आता १०९.२४ रुपयांवर पोहोचला आहे. त्याचप्रमाणे, XG चा दर ९७.८१ वरून ₹१००.५२ प्रति लिटर झाला आहे. या दरवाढीनंतर, कोलकातामध्ये पेट्रोलचा दर ₹२.८७ ने वाढून ₹११३.५१ प्रति लिटरवर पोहोचला. .Petrol and Diesel: खिशाला जबरदस्त फटका बसणार! पेट्रोल-डिझेलमध्ये मोठी दरवाढ होणार? केंद्र सरकारने दिले स्पष्ट संकेत.कच्च्या तेलाच्या दरात घसरण कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी घसरण दिसून आली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता कराराच्या वाढत्या आशांमुळे, सोमवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कोसळले आणि दोन आठवड्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचले. बेंचमार्क 'ब्रेंट क्रूड फ्युचर्स'चे दर ४.५५ टक्क्यांनी घसरून ९८.८३ डॉलर प्रति बॅरलवर आले आहेत. दरम्यान, अमेरिकेचे 'वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट' (WTI) कच्चे तेलही ४.७३ टक्क्यांनी घसरून ९२.०३ डॉलर्स प्रति बॅरल दराने व्यवहार करत होते. या दोन्ही करारांच्या बाबतीत, ७ मे नंतरची ही त्यांची सर्वात नीचांकी पातळी ठरली आहे..FAQs 1. पेट्रोल-डिझेल दर का वाढत आहेत? ➡️ आंतरराष्ट्रीय बाजार, कर रचना आणि तेल कंपन्यांच्या किंमत धोरणामुळे दर वाढतात.2. कच्च्या तेलाचे दर कमी असूनही इंधन महाग का? ➡️ कर (taxes), रिफायनिंग खर्च आणि पूर्वीच्या खरेदी करारांमुळे लगेच दर कमी होत नाहीत.3. सर्वाधिक दर कोणत्या शहरात आहेत?( ➡️ सध्या कोलकाता आणि मुंबईमध्ये पेट्रोलचे दर सर्वाधिक आहेत.4. प्रीमियम पेट्रोल म्हणजे काय? ➡️ XP95 सारखे इंधन उच्च ऑक्टेन नंबरचे असून इंजिनची कार्यक्षमता सुधारते.5. दर किती वेळा बदलतात? ➡️ भारतात साधारणपणे दररोज इंधनाचे दर अपडेट केले जातात.6. पुढे दर कमी होण्याची शक्यता आहे का? ➡️ कच्च्या तेलाच्या दरात सतत घसरण राहिली तर भविष्यात दर कमी होऊ शकतात, पण लगेच नाही.