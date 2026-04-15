Petrol Diesel Rates update : पेट्रोल -डिझेल महागणार, सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठा फटका

Petrol diesel prices : सध्या देशात पेट्रोल सुमारे १०४ ते १०६ रूपये प्रति लिटर आणि डिझेल ९४ ते ९६ रूपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. दरम्यान इराण -अमेरिका युद्धाचे थेट परिणाम सामान्यांच्या खिशाला चटके देण्याची शक्यता आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा फटका लवकरच ग्राहकांना बसण्याची शक्यता आहे.तज्ज्ञांच्या मते, आगामी काळात पेट्रोल सुमारे १८ रुपये तर तर डिझेल तब्बल ३५ रुपयांनी महाग होऊ शकते, त्यामुळे महागाईत मोठी वाढ होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. याचा थेट संबंधित साखळीवर मोठा परिणाम होणार आहे..आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढत असल्याने देशातील इंधन दरांवर दबाव वाढत आहे. पश्चिम आशियातील तणाव आणि पुरवठा साखळीतील अडचणींमुळे तेलाच्या किमती १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या आहेत, ज्याचा थेट परिणाम भारतासारख्या आयातदार देशांवर होत आहे.सध्या देशातील अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर असले तरी तेल कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर तोटा सहन करावा लागत आहे. सरकारने ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी काही कर कपात केली असली, तरी कंपन्यांवरील आर्थिक ताण कायम आहे..उद्योग क्षेत्रातील माहितीनुसार, तेल कंपन्यांना दररोज हजारो कोटी रुपयांचा फटका बसत असून, हा ताण दीर्घकाळ सहन करणे कठीण होत चालले आहे. त्यामुळे दरवाढ टाळणे सरकार आणि कंपन्यांसाठी आव्हानात्मक बनले आहे..जर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर असेच वाढत राहिले, तर पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठी वाढ अपरिहार्य ठरू शकते. याचा थेट परिणाम वाहतूक खर्चावर होऊन भाजीपाला, अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू महाग होण्याची शक्यता आहे..Petrol Price Today: जागतिक बाजारात तेलाचे भाव घसरले! आज पेट्रोल-डिझेल स्वस्त झाले का? जाणून घ्या ताजे दर.तज्ज्ञांच्या मते, आगामी काही आठवड्यांत सरकार कर कपात किंवा इतर उपाययोजना करते का, यावर इंधन दरांचा पुढील कल ठरणार आहे. अन्यथा सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.