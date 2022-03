One Billion Dollar ची बनावट नोट विक्री करण्याचा प्रयत्न; पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

एक बिलियन डॉलरची बनावट नोट भारतीय चलनानुसार ७५० कोटींची भासवत ती ५० लाख रुपयामध्ये विकत असलेल्या टोळीस पोलिसांनी अटक केली आहे. नांदेडमध्ये आलेल्या तेलंगणातील या टोळीला फसवणूकीप्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली. (Police arrested telangana gang as they were selling fake currency note of one billion dollar)

ही टोळी वन बिलियन डॉलरची किंमत ७५० कोटी सांगायची आणि मात्र आपण फक्त ५० लाख रुपयात देत असल्याचे सांगत आरोपी सांगायचे. पोलिसांनी त्यांच्याकडून एक बिलियन डॉलरची एक बनावट नोट जप्त केली आहे. आरोपींकडून कार, रोख आदी साहित्य असा 11 लाख 52 हजार तीनशे पन्नास रुपयांचा ऐवज सुध्दा जप्त करण्यात आलाय.

नोटचा व्यव्हार करताना भारतीय चलन देणाऱ्यावर हल्ला करुन रक्कम पळवून नेणे, असाही आरोपींचा हेतू होता. असे तपासात उघडकीस आले. या प्रकरणात जवळपास पाच आरोपी सहभागी होते. त्यापैकी तिघा जणांना पोलिसांनी अटक केली तर दोघं जण गर्दीचा फायदा घेत पसार झालेत.

ही टोळी आपल्याकडे “एक बिलियन डॉलर्सची नोट असल्याचे सांगून ही नोट पन्नास लाख रुपयांमध्ये विक्री करणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. यावरून पोलिसांनी सापळा रचून या टोळीला जेरबंद केले. मात्र, यात दोघे जण गर्दीचा फायदा घेऊन पसार झाले. पोलिस या घटनेचा अधिक तपास करत आहे.