रोहित आर्याशी वाटाघाटीवेळी पोलिसांनी केसरकरांना लावलेला फोन, बोलणं का झालं नाही? केसरकरांची चौकशी होणार

पवईतील ओलीसनाट्यावेळी एन्काउंटर झालेला आरोपी रोहित आर्या याला माजी मंत्री दिपक केसरकर यांच्याशी बोलायचं होतं. तेव्हा वाटाघाटीसाठी पोलिसांनी केसरकरांना फोनही लावला होता पण दोघांमध्ये बोलणं होऊ शकलं नव्हतं.
Deepak Kesarkar Under Question Police Call During Rohit Arya Hostage Drama Failed

सूरज यादव
Updated on

मुंबई, ता. ३ : पवई ओलीसनाट्याच्या तपासात माजी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर आणि मृत आरोपी रोहित आर्यासोबत वाटाघाटी करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांचे जबाब गुन्हे शाखा नोंदवणार आहे. वाटाघाटींदरम्यान केसरकर यांनी आर्यासोबत बोलणे टाळले होते, अशी माहिती गुन्हे शाखेला मिळाली आहे. आर्याने हे ओलीसनाट्य का आणि कसे घडवले याचा तपास गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. त्यासाठी सर्व संबंधितांकडे चौकशी करून त्यांचे जबाब नोंदवले जातील. गोळीबारात आरोपीचा मृत्यू झाल्याने आता संबंधितांच्या जबाबांद्वारेच या गुन्ह्यामागील हेतू स्पष्ट होऊ शकेल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

