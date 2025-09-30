पोलिस आयुक्तांच्या तंदुरुस्तीचा फंडा! मॅरेथॉनमध्ये 42KM अंतर पार करत पटकावले 3 मेडल; आता ‘सकाळ’च्या मॅरेथॉनमध्येही धावणार, धावण्यामुळे काय होतो फायदा? वाचा...

तात्या लांडगे
सोलापूर : सोलापूर शहराचे पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांचा चेहरा सदैव हसतमुख असतो. कामाचा कितीही व्याप असला तरीदेखील ते स्वत:च्या शरीरस्वास्थ्यासाठी आवर्जून वेळ काढतातच. पहाटे सव्वापाच- साडेपाचच्या सुमारास उठून त्यांचा व्यायाम सुरू होतो. दररोज ते शहरातील वेगवेगळ्या भागातील रस्त्यावरून किमान १० किमी धावतात. शरीराला व्यायाम असेल तर प्रत्येक अवयव तंदुरुस्त राहतात आणि मन शांत राहते, असा त्यांचा अनुभव आहे. ‘सकाळ’च्या वतीने २ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या मॅरेथॉनमध्ये देखील ते धावणार आहेत.
पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांनी मुंबईसह अन्य ठिकाणच्या तीन मॅरेथॉन स्पर्धांमध्ये ४२ किमी अंतर कमीत कमी वेळेत पार करत त्या जिंकल्या आहेत. त्यांची पत्नी रम्या, दोन्ही छोट्या मुली (प्रणव्या व प्रगती) देखील दररोज व्यायाम म्हणून धावतात. मॅरेथॉनमध्ये त्यांची पत्नी रम्या या २१ किमीपर्यंत धावल्या आहेत. सायकलिंग, स्वीमिंग व धावणे हे पोलिस आयुक्तांचे छंद आहेत.
पहाटेच्या सुमारास शांत वातावरणात धावताना मन शांत असते, ते एकाग्र असल्याने वेगवेगळ्या आयडिया सुचतात. आपल्या शरीराच्या तंदुरुस्तीची जाणीव आपल्याला होते. त्यामुळे सर्वांनी शरीरस्वास्थ्यासाठी धावणे आवश्यक असून, त्यासाठी कोणतेही व्यायाम साहित्य लागत नाही, असा सल्लाही त्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सर्वांना दिला.
नियमित धावतोच, कधीही व्यायाम चुकत नाही
आपले शरीरस्वास्थ्य व्यवस्थित असेल तर प्रत्येकजण तंदुरुस्त राहू शकतो. सकाळी साडेपाचच्या सुमारास उठल्यास दिवस मोठा असतो आणि कोणत्याही तणावाशिवाय कामे होतात. धावण्यामुळे सर्व अवयवांचा व्यायाम होतो आणि घाम येऊन गेल्याने शरीरातील थकवा निघून जातो. त्यामुळे मी नियमित धावतोच.
- एम. राज कुमार, पोलिस आयुक्त, सोलापूर शहर
चिमुकल्या प्रणव्या अन् प्रगतीलाही आवड
पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांची मुलगी प्रणव्या १० किमीपर्यंत सहजपणे धावते. तिलाही व्यायामाची आवड असून धावणे तिला आवडते. तर छोटी मुलगी प्रगती देखील तिच्या परीने पाच किमी धावते. शाळांमध्ये विविध क्रीडा प्रकारांत त्यांचा सहभाग असतो. सुट्टी दिवशी मम्मी- पप्पांसोबत त्या दोघीही धावतात.
