महाराष्ट्र बातम्या

Police Officer Transfer: पोलीस खात्यात मोठी उलथापालथ! १० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नव्या ठिकाणी नियुक्ती; तातडीने रुजू होण्याचे आदेश

Police Officer Transfer Update: नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. यानुसार एकूण १० पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.
Police Officer Transfer

Police Officer Transfer

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

नवी मुंबई : गृहविभागाने नुकतेच पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदली आणि पदोन्नतीचे आदेश जारी केले होते. त्यानुसार पोलीस विभागातील १६ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. त्यानंतर आता नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या फेरबदलानुसार एकूण १० पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
police
maharashtra
Mumbai
Police Officer
Transfers
police officers transfer
transferred