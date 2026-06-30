Police Officer Transfer: पोलीस खात्यात मोठी उलथापालथ! १० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नव्या ठिकाणी नियुक्ती; तातडीने रुजू होण्याचे आदेश

नवी मुंबई : गृहविभागाने नुकतेच पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदली आणि पदोन्नतीचे आदेश जारी केले होते. त्यानुसार पोलीस विभागातील १६ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. त्यानंतर आता नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या फेरबदलानुसार एकूण १० पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (२९ जून) रोजी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील कलम २२ न (२) अंतर्गत जनहित आणि प्रशासकीय गरज लक्षात घेऊन फेरबदल्यांचा निर्णय घेण्यात आला. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या आदेशानुसार १० पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत..Aditya Thackeray On Sachin Ahir : सचिन अहिर शिंदे सेनेत जाताच आदित्य ठाकरेंनी दिली पहिली प्रतिक्रिया, 'काय कमी केलं'.कोणाची कुठे बदली?सानपाडा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक तथा प्रभारी अधिकारी देविदास प्रभाकर कठाळे यांची रबाळे एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्हावाशेवा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दीपक विजय सुर्वे यांची सानपाडा पोलीस ठाण्यात बदली करण्यात आली आहे. रबाळे एमआयडीसी पोलीस ठाणे येथील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुनील आनंदा वाघमारे यांची एनआरआय पोलीस ठाण्यात नियुक्ती करण्यात आली. तर खारघर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दिपाली राहुल पाटील यांची उरण पोलीस ठाण्यात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रभारी अधिकारी म्हणून बदली करण्यात आली..त्याचबरोबर सायबर विमानतळ पोलीस ठाण्यात तात्पुरते संलग्न असलेले पोलीस निरीक्षक सुरज ज्ञानदेव पाटील यांची खारघर पोलीस ठाणे येथे नियुक्ती करण्यात आली आहे. गुन्हे शाखेतील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पृथ्वीराज अजितसिंह घोरपडे यांची न्हावाशेवा पोलीस ठाण्यात बदली करण्यात आली असून त्यांच्यावर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रभारी अधिकारीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तसेच गुन्हे शाखेतील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक ज्योती बाळासाहेब देशमुख यांची कामोठे पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे..Sachin Ahir: सचिन अहिरांचा उपसभापतीपदासाठी अर्ज; ठाकरे गटाला धक्का, शिंदेसेनेत जाणार, मुंबईच्या राजकारणात खळबळ.गुन्हे शाखेतील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बाळा रघुनाथ कुंभार यांची पनवेल शहर पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तुर्भे येथील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गजानन शंकर कदम यांची गुन्हे शाखेच्या एएचटीयू विभागात बदली करण्यात आली आहे. गुन्हे शाखेतील चेतनाराज चौधरी यांची वाहतूक शाखेत नियुक्ती करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.