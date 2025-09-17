Raj Thackeray : पुराणमतवाद्यांना शिंगावर घेणारे आजोबा! राज ठाकरेंनी शेअर केला प्रबोधनकरांसोबतचा लहानपणीचा फोटो; जयंतीनिमित्त सांगितली आठवण

आज केशव सीताराम ठाकरे उर्फ प्रबोधनकार ठाकरे हे महाराष्ट्रातील मोठे समाजसुधारक, पत्रकार आणि वक्ते होते. त्यासोबतच ते शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांचे ते वडील होते. प्रबोधनकार ठाकरे यांचा जन्म १७ सप्टेंबर १८८५ रोजी पनवेल येथे झाला. सामाजिक सुधारणा हेच प्रबोधनकार ठाकरेंच्या जीवनाचे ध्येय होते. त्यासाठी त्यांनी कधीही तडजोड केली नाही. .प्रबोधनकार ठाकरे हे बाळासाहेबांचे वडील होतेच, शिवाय ते शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे आजोबाही होते. अशा या प्रबोधनकार ठाकरेंची आज आज जयंती आहे. त्यांच्या जयंतीनिमित्त मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी त्यांचा आजोबांबरोबरचा लहानपणीचा फोटो शेअर केला आहे. या फोटोची सोशल मीडियावर चर्चा सुरु आहे..Raj Thackeray: राज ठाकरेंविरोधात तक्रार दाखल! ४ मोठी कलमे अन् अनेक मागण्या, तक्रारीत काय लिहिलंय?.राज ठाकरे म्हणाले, ''आज आमचे आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे यांची जयंती आहे. आजोबांनी वक्तृत्व, लेखन आणि प्रत्यक्ष कृती ही तीन शस्त्रं वापरून पुराणमतवाद्यांशी दोन हात केले. महात्मा ज्योतिबा फुलेंचं साहित्य हे आमच्या आजोबांचं प्रेरणास्रोत. यातूनच त्यांच्या समाजसुधारणेच्या कल्पना पुरेशा स्पष्ट झाल्या आणि त्यानंतर आजोबांनी सामाजिक कार्याचा पाया घातलाच पण त्यात ढवळाढवळ करणाऱ्यांची पार दाणादाण उडवून दिली.''.पुढे त्यांनी सांगितलं की, ''आज जेंव्हा एखाद्या कळकळीच्या विषयवार तरी भूमिका घ्या म्हणून साहित्यिक आणि कलाकारांना सांगावं लागतं, तिथे अंगावर येणाऱ्या सगळ्या पुराणमतवाद्यांना शिंगावर घेणाऱ्या आमच्या आजोबांच कौतुक करावं तितकं कमी आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळ्वळीतलं त्यांचं योगदान अतुलनीय आहे. ही अशी एक चळवळ होती ज्यात संपूर्ण महाराष्ट्राची एकजूट दिसली, ती पक्षविरहित होती, विचारधारा विरहित होती, या सगळ्या शक्तींना एकत्र ठेवण्याचं काम आजोबांनी केलं''.Raj Thackeray : नक्की कोण जिंकलं? कोण हरलं? भारत-पाक सामन्यावरून राज ठाकरेंचे फटकारे, नवं व्यंगचित्र केलं शेअर.....आजोबांचं एक पुस्तक आहे त्यांचं नाव आहे 'देवांचा धर्म की धर्माची देवळे'... आज आजोबा हयात असते तर धर्माच्या नावाखाली, उत्सवाच्या नावाखाली देवालाच ताब्यात घेण्याचे, त्याला पण आर्थिक महत्वकांक्षेच्या चौकटीत बसवण्याचे जे प्रयत्न सुरु आहेत ते पाहून, धर्माचा बाजार मांडणाऱ्या आणि त्याकडे डोळे मिटून बघणाऱ्या व्यवस्थेवर प्रहार केले असते, असेही ते म्हणाले. या पोस्टबरोबर शेअर केलेला फोटो हा माझा आजोबांसोबतचा फोटो आहे, असंही त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.