Raj Thackeray : पुराणमतवाद्यांना शिंगावर घेणारे आजोबा! राज ठाकरेंनी शेअर केला प्रबोधनकरांसोबतचा लहानपणीचा फोटो; जयंतीनिमित्त सांगितली आठवण

Prabodhankar Thackeray Jayanti : प्रबोधनकार ठाकरे हे बाळासाहेबांचे वडील होतेच, शिवाय ते शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे आजोबाही होते. अशा या प्रबोधनकार ठाकरेंची आज आज जयंती आहे.
आज केशव सीताराम ठाकरे उर्फ प्रबोधनकार ठाकरे हे महाराष्ट्रातील मोठे समाजसुधारक, पत्रकार आणि वक्ते होते. त्यासोबतच ते शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांचे ते वडील होते. प्रबोधनकार ठाकरे यांचा जन्म १७ सप्टेंबर १८८५ रोजी पनवेल येथे झाला. सामाजिक सुधारणा हेच प्रबोधनकार ठाकरेंच्या जीवनाचे ध्येय होते. त्यासाठी त्यांनी कधीही तडजोड केली नाही.

