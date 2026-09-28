ST Bus: विद्यार्थ्यांची पायपीट थांबणार! दुर्गम भागात एसटीच्या १०० 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी' मिडी बस धावणार

मुंबई : 'राज्यातील दुर्गम, डोंगराळ आणि अरुंद रस्त्यांवरील आदिवासी बांधव, ग्रामीण जनता तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाला नवी दिशा देण्यासाठी एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात १०० 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी' मिडी बस दाखल होणार आहेत,' अशी माहिती परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली..मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, "एसटी तेथे एसटी!' हे केवळ घोषवाक्य नसून, महाराष्ट्राच्या शेवटच्या टोकापर्यंत सार्वजनिक वाहतुकीची जीवनवाहिनी पोहोचविण्याचा एसटीचा निर्धार आहे, ज्या वाडी-वस्तीतील आदिवासी बांधव आणि विद्यार्थी आजही शिक्षण, रोजगार, आरोग्य व दैनंदिन गरजांसाठी किलोमीटरची अनेक पायपीट करतात, त्यांच्या पावलांना आता लालपरीची साथ मिळणार आहे. दुर्गम भागातील पायवाटेवरून एसटीची वाट निर्माण करणे, हेच या निर्णयामागचे उद्दिष्ट आहे..Mumbai News: मुंबईतील शिंदेसेनेच्या पदाधिकाऱ्याला जीवे मारण्याची धमकी, आरोपी ताब्यात; घटनेने राजकारणात खळबळ .पुढे ते म्हणाले की, 'डोंगर-दऱ्या, तीव्र चढ-उतार, अरुंद रस्ते आणि नागमोडी वळणांमुळे अनेक ठिकाणी मोठ्या बस पोहोचणे शक्य होत नाही. परिणामी, या भागातील आदिवासी नागरिक आणि विशेषतः शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दररोज १० ते १५ किलोमीटरपर्यंतची पायपीट करावी लागते, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या वाटेत अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना सुरक्षित, विश्वासार्ह सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध व्हावी, यासाठी २८ आसनी मिडी बस दुर्गम मागाँवर चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.' या मार्गावरील बससेवा आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरणार नसली, तरी नफा-तोट्याच्या गणितापेक्षा आदिवासी बांधव आणि विद्यार्थ्यांची पायपीट थांबविणे अधिक महत्त्वाचे आहे, अशी स्पष्ट भूमिका मंत्री सरनाईक यांनी मांडली..Mumbai: राम मंदिर परिसरात दुर्घटना! सार्वजनिक शौचालयात केमिकल गळती; उग्र वासाने गुदमरून दोघांचा मृत्यू.'गाव तिथे एसटी' ही एसटीची वर्षानुवर्षांची ओळख आहे, मात्र स्वातंत्र्याला ८० वर्षे उलटूनही डोंगर-दऱ्यांच्या कुशीत असलेल्या अनेक आदिवासी पाड्यांपर्यंत एसटीची सेवा अद्याप पोहोचलेली नाही. या पाड्यांना मिडी बसच्या माध्यमातून जोडणे म्हणजे केवळ वाहतूक सुविधा देणे नव्हे, तर त्यांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचे काम आहे.- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.