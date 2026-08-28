Devendra Fadnavis New Rule Taxi : प्रताप सरनाईकांच्या निर्णयाला देवेंद्र फडणवीसांची केराची टोपली; रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ

Devendra Fadnavis Marathi language : महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालविणाऱ्या अमराठी चालकांना जुजबी मराठी शिकण्यासाठी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलेली मुदत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाढवून एक वर्ष केली आहे. त्यामुळे महायुती सरकारमधील शिवसेना आणि भाजपमधील मतभेद पुन्हा समोर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, परिवहनमंत्र्यांनी १५ ऑगस्टनंतर मराठी शिकण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली होती. मात्र, रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी या निर्णयात बदल करत एक वर्षाची मुदतवाढ दिली..रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी मराठी शिकण्याचा प्रयत्न सुरू असून, त्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. ही मागणी मान्य करत फडणवीस यांनी एक वर्षाची मुदतवाढ जाहीर केली. या कालावधीत चालकांवर मराठी न आल्याच्या कारणावरून कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..'जुजबी मराठी शिकणे आवश्यक, मात्र वेळ देणे गरजेचे'महाराष्ट्रात राहायचे असेल आणि येथे व्यवसाय करायचा असेल तर जुजबी मराठी शिकणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका कायम असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. रिक्षा आणि टॅक्सी चालक मराठी शिकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, वेगवेगळ्या वयोगटातील चालकांना कमी कालावधीत मराठी शिकणे शक्य नसल्याने त्यांना आणखी वेळ देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. चालकांनी स्वतःहून मराठी शिकण्यासाठी वेळ मागितला आहे. त्यामुळे त्यांना ही संधी देणे गरजेचे असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले. या एका वर्षाच्या कालावधीत चालकांनी जुजबी मराठी शिकावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली..सरनाईकांचा नियम काय होता?परिवहन विभागाच्या निर्णयानुसार, अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना नोटीस दिल्यानंतर एका महिन्याच्या आत जुजबी मराठी शिकणे अपेक्षित होते. मराठी बोलता न आल्यास पुढील कारवाईची तरतूद होती. चालकांना या कालावधीत मराठी शिकून घेण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र, आता मुख्यमंत्र्यांनीच एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याने परिवहन विभागाचा पूर्वीचा निर्णय बदलला आहे..'मुख्यमंत्री सर्वोच्च नेते; त्यांचा निर्णय बंधनकारक'मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय फिरवल्यानंतर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली. महाराष्ट्रात राहायचे आणि व्यवसाय करायचा असेल तर प्रत्येकाने जुजबी मराठी शिकणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी पुन्हा सांगितले. 'नोटीस दिल्यानंतर एका महिन्यात मराठी शिकणे आणि नियमांचे पालन न केल्यास कारवाईची तरतूद होती. मात्र, आता मुख्यमंत्र्यांनीच एक वर्षाची मुदत दिली आहे. मुख्यमंत्री हे सर्वोच्च नेते आहेत. त्यांना सर्व अधिकार आहेत. त्यांनी घेतलेला निर्णय आमच्यासाठी बंधनकारक आहे,' अशी प्रतिक्रिया सरनाईक यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.