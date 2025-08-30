मुख्याध्यापकांना सापडेनात कागदपत्रे! शिक्षण आयुक्तांनी दिली १५ दिवसांची मुदतवाढ; वेतन अधीक्षकांकडून मुख्याध्यापकांना ‘हा’ इशारा; कोट्यवधींचा घोटाळा उजेडात येणार

तात्या लांडगे
सोलापूर : शाळेत शिकवत नाहीत, शाळेतील कामे करत नाहीत, तरीदेखील शासनाचा अर्धा-एक लाखाचा पगार घेणारे ‘लाडके शिक्षक’ नागपुरात सापडले. त्यानंतर राज्यभरातील अशा बोगस लाडक्या शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा शेकडो कोटींचा गैरव्यवहार बाहेर येईल, अशी आशा आहे. त्याच्या शोधासाठी शासनाने मागील १३ वर्षांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे मागविली आहेत. त्यासाठी शासनाने मुख्याध्यापकांना ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती. पण मुख्याध्यापकांना अनेकांची कागदपत्रे सापडत नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता त्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
राज्यातील एक लाख २३ हजार खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांसह सरकारी शाळांमधील सुमारे पावणेपाच लाखांहून अधिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे ‘शालार्थ’वर अपलोड केली जात आहेत. मुख्याध्यापकांनी मुदतीत त्यांच्या शाळांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड करायची आहेत. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात शैक्षणिक कागदपत्रांची (गुणपत्रिका आणि प्रशिक्षण प्रमाणपत्रे) सत्यता पडताळली जाणार आहे. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांकडील शालार्थ आयडी खरा की खोटा? याची तपासणी शिक्षण विभागाच्या ऑनलाइन प्रणालीवरून होईल. तिसऱ्या टप्प्यात शिक्षकांच्या सेवा पुस्तकाचीही सखोल तपासणी होणार आहे. त्यात नोकरी काळातील नोंदी, रजा आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे पाहिली जातील.
शेवटी आवश्यकतेनुसार विशेष समिती संशयास्पद कर्मचाऱ्यांच्या शाळेत जाऊन त्यांच्या कामाची आणि उपस्थितीची पडताळणी करणार आहे. त्यातून तो शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी खरोखरच त्या शाळेत नोकरीला आहे की नाही हे समोर येणार आहे. त्यासाठी वेतन अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक आणि शेवटी विशेष समिती कागदपत्रांची पडताळणी करणार आहे.
विशेष समिती करेल अंतिम पडताळणी
शासनाने नोव्हेंबर २०१२ ते जुलै २०२५ या काळातील सर्व शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक मान्यता, रुजू अहवाल, नियुक्ती आदेश, शालार्थ आयडी अशी कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्याध्यापकांनी ‘शालार्थ’वर अपलोड केलेली कागदपत्रे पहिल्यांदा शिक्षणाधिकारी तपासतील. त्यानंतर उपसंचालक स्तरावरून विशेष समितीकडे जातील. त्याठिकाणी अंतिम तपासणी होईल.
- महेश पालकर, संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, पुणे
...तर त्यांचा पगार बंद होणार
सोलापूरसह अनेक जिल्ह्यातील मुख्याध्यापकांनी ३० ते ३५ टक्के कर्मचाऱ्यांचीच कागदपत्रे अपलोड केली आहेत. त्यामुळे वेतन अधीक्षकांनी सर्व मुख्याध्यापकांना स्वतंत्र पत्र काढून मुदतीत कागदपत्रे अपलोड करा, अन्यथा यापुढे वेतनबिले स्वीकारली जाणार नाहीत, असे बजावले आहे. त्यामुळे ज्यांची कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत, त्यांचा पगार थांबविला जाणार, हे स्पष्ट झाले आहे.
कागदपत्रे अपलोडची स्थिती
एकूण शाळा
१.२३ लाख
शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी
४.८४ लाख
कागदपत्रे अपलोडची मुदत
१५ सप्टेंबर
अंदाजे कागदपत्रे अपलोड
१.९३ लाख
