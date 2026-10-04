Prithviraj Chavan : ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा देऊन चालणार नाही, तर त्यांना...; पृथ्वीराज चव्हाणांचे घणाघाती आरोप, फौजदारी कारवाईचीही मागणी

Prithviraj Chavan targets Gyanesh Kumar Gupta : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी कथितपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे तसेच संसदेने केलेल्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला..पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, “मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून ज्ञानेश कुमार गुप्ता यांनी आपल्या कार्यकाळात जे काही केले आहे, ते पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. त्यांनी केलेली कृती पूर्णपणे बेकायदेशीर होती. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांचे आणि संसदेने केलेल्या कायद्याचे उल्लंघन केले आहे.”.Raj Thackeray : 'दोनच मागण्या... एसआयआर रद्द करा आणि बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या!'; राज ठाकरेंचा मुंबईतील मोर्चात हुंकार.निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवरही आक्षेपनिवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी केलेल्या विरोधावरून मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले. मुख्य निवडणूक आयुक्त मनमानी कारभार करत असल्याच्या तक्रारींबाबत दोन निवडणूक आयुक्तांनी १४ पत्रे लिहिल्याचा दावा त्यांनी केला. “कायद्यात स्पष्टपणे नमूद आहे की, निवडणूक आयोगाचे निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतले जावेत. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेबाबतच प्रश्न उपस्थित होत आहेत,” असे चव्हाण यांनी सांगितले..'राजीनामा पुरेसा नाही, बडतर्फ केले पाहिजे’मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर कारवाईची मागणी करताना चव्हाण यांनी आणखी आक्रमक भूमिका घेतली. “मला वाटते की, त्यांनी केवळ राजीनामा देऊन चालणार नाही, तर त्यांना बडतर्फ केले पाहिजे. त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे आणि अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप त्यांच्यावर ठेवले गेले पाहिजेत,” असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले. चव्हाण यांच्या या वक्तव्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवरून राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.