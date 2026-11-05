ट्रॅव्हल्सवाल्यांकडून प्रवाशांची लूट, दुप्पट प्रवासभाडे; RTOची करडी नजर, नियम मोडल्यास कारवाई

मुंबई : दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर अनेकजण मित्र परिवारासह बाहेरगावी फिरायला जाण्याचा प्लॅन आखतात. दिवाळी उत्सवाच्या सुट्टीनिमित्त गावी जाणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. परिणामी सरकारकडून सोडण्यात येणाऱ्या विशेष गाड्यांचे आरक्षण फुल झाले असल्यामुळे अनेकजण खासगी बसने प्रवास करतात. मात्र या कालावधीत खासगी बस चालकांकडून प्रवाशांची लूट केली जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकारावर आरटीओकडून करडी नजर ठेवली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेता खासगी कंत्राटी बसचालकांकडून होणाऱ्या जादा भाडेवसुलीला आळा घालण्यासाठी परिवहन विभागाने येत्या १ ते २० नोव्हेंबरदरम्यान राज्यभर खासगी प्रवासी बस विशेष तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे..Mumbai High Court: फटाके फोडण्याबाबत कालमर्यादेचा विचार करा, उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना.शासनाने निश्चित केलेल्या कमाल भाडेदरापेक्षा अधिक भाडे आकारणाऱ्या बसमालकांवर कारवाई करण्याचे निर्देश प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. दिवाळीच्या काळात मोठ्या संख्येने प्रवासी मुंबईसह प्रमुख शहरांतून आपल्या गावी जातात. या गर्दीचा फायदा घेत खासगी बसचालकांकडून अवाजवी भाडे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी दरवर्षी प्राप्त होतात. शासनाच्या २७ एप्रिल २०१८ रोजीच्या निर्णयानुसार खासगी कंत्राटी प्रवासी बसचे कमाल भाडे निश्चित केले आहे..एसटी महामंडळाच्या संबंधित संवर्गातील टप्पा वाहतुकीच्या भाडेदराचा विचार करून खासगी कंत्राटी बसचे संपूर्ण वाहनासाठीचे प्रतिकिलोमीटर भाडे एसटीच्या दराच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, अशी मर्यादा घातली आहे. बसमालकांना आकारता येणारे कमाल भाडे आणि त्यानुसार प्रतिआसन भाड्याचा तक्ता तयार करून तो बस सुटण्याच्या ठिकाणी प्रवाशांना दिसेल अशा ठिकाणी लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तक्रारींसाठी हेल्पलाइन क्रमांक प्रदर्शित करावा लागणार आहे..तिकीट बुकिंगची पडताळणीतपासणीदरम्यान खासगी बसच्या ऑनलाइन आणि ऑफलाइन तिकीट बुकिंगची पडताळणी केली जाणार आहे. बुकिंग कार्यालयांना भेटी देऊन संगणकीय नोंदी तपासण्यासह प्रवाशांशी संवाद साधून प्रत्यक्ष आकारण्यात आलेल्या भाड्याची खातरजमा केली जाईल..Gokul Directors Mumbai Visit : गोकुळमधील महायुतीच्या संचालक पुन्हा सहलीवर; कोल्हापूर विमानतळावरून मुंबईकडे रवाना; नेत्यांच्या भेटीनंतर अलिबागमध्ये राहणार?.खासगी बसचालकांची मनमानीमुंबई कोल्हापूर प्रवासासाठी इतर दिवशी भाडे ८०० ते १२०० पर्यंत असते, मात्र सध्या दिवाळी सणाच्या तोंडावर हे दर तब्बल १६०० ते २००० रुपयांच्या वर पोहोचले आहेत. तर पुणे-कोल्हापूर प्रवाशांकडूनही खासगी बसचालक १००० ते १५०० रुपयांपर्यंत तर पुणे-नागपूर प्रवासाचे तब्बल ४२०० रुपये भाडे आकारले जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.