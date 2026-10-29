पराभव भाजपच्या जिव्हारी, महायुतीत मिठाचा खडा! शिवसेना युतीधर्म पाळणार का? बन यांचा थेट शिंदेंना सवाल

राज्यात पाच विधानपरिषदेच्या जागांपैकी नागपूर पदवीधर, संभाजीनगर शिक्षक आणि पुणे पदवीधर या तीन जागांवर महाविकास आघाडीला यश मिळालं. तर पुणे शिक्षक आणि अमरावती शिक्षकची जागा भाजपने राखलीय. दरम्यान, शिवसेनेनं पुणे आणि संभाजीनगरमध्ये महायुतीच्या उमेदवाराविरोधात भूमिका घेतल्यानं महायुतीत मिठाचा खडा पडला आहे. भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सवाल करत हा प्रकार गंभीर असल्याचं म्हटलंय..नवनाथ बन यांनी म्हटलं की, नागपुरात दुसऱ्या पसंतीची मतं मोजल्यानंतर काँग्रेसला विजय मिळाला. बॅलेट असो किंवा ईव्हीएम, जनतेचा विश्वास महत्त्वाचा आहे. देशात काँग्रेसचा पराभव करण्याचं काम जनतेने केलं असून दुसऱ्या पसंतीच्या मतांमुळे काँग्रेसला नागपुरात विजय मिळाला. राहुल गांधी यांनी आता ईव्हीएम आणि बॅलेट पेपरवरून आरोप करू नयेत असंही ते म्हणाले..वाराणसी, नागपुरात भाजपचा पराभव, काँग्रेसला केवळ एक जागा; विधनपरिषद निवडणुकीच्या २८ जागांचा निकाल, कुठे काय घडलं?.महाराष्ट्रातील निकालावर बोलताना बन यांनी पुणे आणि संभाजीनगरच्या जागांचा मुद्दा उपस्थित केला. पुण्यात महायुतीचा उमेदवार असतानाही शिवसेनेने ऐनवेळी अपक्ष सचिन सानप यांना पाठिंबा दिला. सानप यांना शिक्षक मतदारसंघात मिळालेल्या मतांचा परिणाम पदवीधर मतदारसंघाच्या निकालावरही झाला असता, असा दावा बन यांनी केला. शिवसेनेने सानप यांना पाठिंबा दिल्यामुळे भाजपच्या स्मिता जाधव यांना नुकसान झाल्याचं नवनाथ बन यांनी म्हटलं..पुण्यात शिवसेनेचे महानगरप्रमुख रविंद्र धंगेकर यांनी भाजपच्या अधिकृत उमेदवाराला मतदान करू नये असं आवाहन केल्याचा आरोपही बन यांनी केला. मित्रपक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात अशा प्रकारची भूमिका घेतली जात असेल तर हा गंभीर विषय असल्याचं त्यांनी म्हटलं..युतीधर्मसंभाजीनगरमध्येही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महायुतीचे उमेदवार सतीश चव्हाण यांच्या विरोधात अब्दुल सत्तार यांनी भूमिका घेतल्याचा आरोप बन यांनी केला. अमरावतीत भाजपने युतीधर्म पाळत शिवसेनेला मदत केली आणि बंडखोरांवर कारवाई केली. मग पुण्यात धंगेकरांवर कारवाई करणार का, असा थेट सवाल त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना केला..फडणवीस सक्षममुख्यमंत्रीपदाबाबतही बन यांनी धंगेकरांवर टीका केली. महाराष्ट्राच्या जनतेने भाजपला स्पष्ट बहुमत दिलं असून देवेंद्र फडणवीस राज्याचं नेतृत्व करण्यास सक्षम आहेत. धंगेकरांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे मुख्यमंत्री बदलणार नाहीत, असंही बन यांनी स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.