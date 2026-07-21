Farmer Scheme: बळीराजा कर्जमुक्त होणार! कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर होणार, कोणाला आणि कसा मिळणार लाभ?

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना' जाहीर केली. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी कधीपासून होणार असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून केला जात होता. याबाबत आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यामुळे बऱ्याच काळापासून कर्जमुक्तीची वाट पाहत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी प्रक्रियेसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची पहिली अधिकृत यादी बुधवारी प्रसिद्ध केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे राज्यातील प्रशासकीय वर्तुळात मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. तसेच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Mumbai Local: दिव्यांगांच्या लोकल डब्यांत घुसखोरी, वर्षभरात २३ हजार प्रवाशांकडून २४ लाखांचा दंड वसूल .पहिली यादी कधी प्रसिद्ध होणार?मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफी प्रक्रियेसंदर्भात माहिती देताना असे म्हटले की, या योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची पहिली यादी बुधवार, २२ जुलै रोजी अधिकृतपणे प्रसिद्ध केली जाणार आहे. तथापि, ही प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण होण्यासाठी बाबासाहेब पटेल सध्या अंतिम प्रशासकीय तयारी करत आहेत..अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त विशेष भेटराष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त पात्र लाभार्थ्यांची ही पहिली यादी प्रसिद्ध केली जात आहे..Maharashtra Cabinet: राज्याच्या विकासाला गती! १७७ तालुक्यांना ५ कोटींचा निधी; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठ्या निर्णयांची घोषणा .आणि कसा मिळणार लाभ?राज्य शासनाने घोषणा केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने‘चा लाभ राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. यामध्ये पूर्वी लाभापासून वंचित राहिलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. तसेच दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनादेखील २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळणार आहे..इतकेच नव्हे तर महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार रुपयांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकणार आहे. तसेच कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी वेळेत परतफेड करण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी कोणताही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, अशी शासनाची भूमिका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.