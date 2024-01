ShivSena Maha Press: ठाकरेंच्या सेनेचा 'लाव रे तो व्हिडिओ'! नार्वेकरांचा शिवसेनापक्षप्रमुख पदाचा दावा काढला खोडून

मुंबई : शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेच्या निकालावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना पक्ष प्रमुख हे पद बेकायदा असल्याचं सांगत त्यांना एकनाथ शिंदेंना हटवण्याचा अधिकार नव्हता असं म्हटलं होतं. त्यामुळं त्यांना एखाद्या सदस्याला पक्षातून काढण्याचा अधिकार नाही, असा निकाल दिला होता. पण आता नार्वेकरांचा हा दावाच ठाकरे गटानं कार्यकारिणीच्या बैठकीचा व्हिडिओ समोर आणून खोडून काढला आहे. (Rahul Narvekar claim Shiv Sena party chief post is illegal has been debunked by Thackeray group presented videos)