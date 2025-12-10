Electric Vehicle Toll: वाहनचालकांना मोठा दिलासा! भरलेला टोल आता परत मिळणार, महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : राज्यभरातील इलेक्ट्रिक वाहनांना आतापर्यंत टोल भरावा लागत होता. मात्र आता इलेक्ट्रिक वाहन चालकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांनी भरलेला आतापर्यंतचा टोल त्यांना परत मिळणार आहे. त्याचबरोबर त्यांना महाराष्ट्रातील कोणत्याही एक्सप्रेसवेवर टोल न घेण्याच्या देण्यात आल्या आहेत. .सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरु असून आज बुधवार (ता. १०) रोजी या अधिवेशनात इलेक्ट्रिक वाहनावरील टोलसंदर्भात चर्चा झाली. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राज्यातील सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (ई-वाहने) टोल माफी आठ दिवसांच्या आत लागू करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. तसेच टोल माफीनंतर वसूल केलेला कोणताही टोल वाहन मालकांना परत करावा असेही त्यांनी म्हटले आहे..Mumbai: लोकलमध्ये लटकून प्रवास करण्याच्या प्रवाशांच्या कृतीला निष्काळजी म्हणता येणार नाही, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.इलेक्ट्रिक वाहनांकडून टोल घेणे बेकायदेशीरराज्यभरातील सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना एक्सप्रेस वे अन् इन हायवेवर टोल माफी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयानंतरही इलेक्ट्रिक वाहनांकडून टोल घेणे बेकायदेशीर असणार आहे. त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाढता वापर लक्षात घेता राज्यभरात चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढवावी. याव्यतिरिक्त, ई-वाहन चालकांना सुविधा देण्यासाठी विद्यमान स्टेशनची क्षमता वाढवावी, असे राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले..दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनात इलेक्ट्रिक वाहनांवरील टोल माफीचा प्रश्न आमदार शंकर जगताप यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना राहुल नार्वेकर म्हणाले की, राज्य सरकारने ई-वाहनांसाठी टोल माफी जाहीर केली आहे. त्यामुळे ८ दिवसांच्या आत टोल वसूल न करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात यावेत. तसेच राज्यभरात चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढवण्याची आणि ई-वाहन चालकांना सुविधा देण्याबाबतही त्यांनी सूचना जारी केल्या आहेत..Maharashtra Politics: आठवडी बाजारावरून भाजप-शिंदेसेना आमनेसामने, कल्याणमध्ये पुन्हा वातावरण तापले!.दादा भुसे काय म्हणाले ?इलेक्ट्रिक वाहनांच्या टोलमाफीवर मंत्री दादा भुसे यांनी असे म्हटले आहे की, तांत्रिक कारणांमुळे ईव्हीची टोलमाफी अंमलबजावणी तीन महिन्यांनी लांबली आहे. मात्र लवकरच या प्रणालीमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जाणार असून राज्यातील ई-वाहन वापरकर्त्यांना लवकरच टोलमाफीचा फायदा मिळण्यास सुरुवात होईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.