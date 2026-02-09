महाराष्ट्र बातम्या

Raigad ZP Election: रायगड जिल्ह्यात पहिला विजय! कोणत्या पक्षाने खातं उघडलं?

Raigad ZP Election Result: महाराष्ट्र्रात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या निकालाची रणधुमाळी सुरू आहे. रायगड जिल्ह्यात पहिला विजय झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Mansi Khambe
अलिबाग : महाराष्ट्र्रात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची रणधुमाळी शनिवारी (ता. ७) संपली आहे. मात्र, मतदान झाल्यानंतर आता निकालाची सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे. रायगड जिल्ह्यात सरासरी ७२ टक्के मतदान झाले असून रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५९ गटांतील १७३ उमेदवार आणि १५ पंचायत समित्यांमधील ३२९ उमेदवारांचे भवितव्य ईव्हीएम मशीनमध्ये बंद झाले. मात्र आता रायगड जिल्हा परिषद निवडणुकीत पहिला विजय समोर आला आहे.

