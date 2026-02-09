Raigad ZP Election: रायगड जिल्ह्यात पहिला विजय! कोणत्या पक्षाने खातं उघडलं?

अलिबाग : महाराष्ट्र्रात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची रणधुमाळी शनिवारी (ता. ७) संपली आहे. मात्र, मतदान झाल्यानंतर आता निकालाची सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे. रायगड जिल्ह्यात सरासरी ७२ टक्के मतदान झाले असून रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५९ गटांतील १७३ उमेदवार आणि १५ पंचायत समित्यांमधील ३२९ उमेदवारांचे भवितव्य ईव्हीएम मशीनमध्ये बंद झाले. मात्र आता रायगड जिल्हा परिषद निवडणुकीत पहिला विजय समोर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आज सोमवार (ता. ९ फेब्रुवारी) रोजी राज्यभरात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची मतमोजणी प्रक्रिया पार पडत आहे. सकाळी १० वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरुवात झाली असून रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग आणि शहापूर मतदारसंघाचा निकाल समोर आला आहे. .Parbhani ZP Election: घराणेशाहीला बसवलं घरात! वरपुडकरांच्या मुलगा, मुलगी, सुनेसह पुतण्याचाही पराभव; माजी मंत्र्याला मोठा धक्का.यामध्ये अलिबाग आंबेपूर जिल्हा परिषद मतदार संघातून शिवसेनेच्या रसिका केणी विजयी झाल्या आहेत. तर शहापूर मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे अमित नाईक यांचा विजय झाल्याचे समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.