महाराष्ट्र बातम्या

Mumbai Local: आनंदाची बातमी! नाशिक ते मुंबई लोकल ट्रेन सेवा सुरू होणार, नवीन स्टेशन आणि ट्रॅकला मंजुरी, कसा असेल मार्ग?

Nashik to Mumbai Local Train Service: नाशिक–मुंबई लोकल सेवेमुळे प्रवासाचा वेळ आणि खर्च कमी होणार आहे. या मार्गावरील नवीन स्थानके आणि ट्रॅकला मंजुरी देण्यात आली आहे.
Nashik to Mumbai Local Train

Nashik to Mumbai Local Train

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : नाशिक आणि उत्तर महाराष्ट्रातील प्रवाशांसाठी रेल्वे प्रशासनाने अखेर एक महत्त्वाचा आणि बहुप्रतिक्षित निर्णय घेतला आहे. नाशिक ते मुंबई रेल्वे प्रवास नेहमीच आव्हानात्मक राहिला आहे. थेट गाड्या नसल्यामुळे प्रवाशांना आधीच गर्दी असलेल्या गाड्यांमध्ये जागा शोधण्यासाठी अनेकदा संघर्ष करावा लागतो. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) च्या आधीच्या स्थानकांवर उतरणाऱ्या प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोयीचा सामना करावा लागला, कारण लांब पल्ल्याच्या गाड्या लहान स्थानकांवर थांबत नव्हत्या.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
railway
Mumbai
Local Train
Mumbai Local Train
Railway Administration
Railway Department
Railway Track

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com