Mumbai Local: आनंदाची बातमी! नाशिक ते मुंबई लोकल ट्रेन सेवा सुरू होणार, नवीन स्टेशन आणि ट्रॅकला मंजुरी, कसा असेल मार्ग?

मुंबई : नाशिक आणि उत्तर महाराष्ट्रातील प्रवाशांसाठी रेल्वे प्रशासनाने अखेर एक महत्त्वाचा आणि बहुप्रतिक्षित निर्णय घेतला आहे. नाशिक ते मुंबई रेल्वे प्रवास नेहमीच आव्हानात्मक राहिला आहे. थेट गाड्या नसल्यामुळे प्रवाशांना आधीच गर्दी असलेल्या गाड्यांमध्ये जागा शोधण्यासाठी अनेकदा संघर्ष करावा लागतो. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) च्या आधीच्या स्थानकांवर उतरणाऱ्या प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोयीचा सामना करावा लागला, कारण लांब पल्ल्याच्या गाड्या लहान स्थानकांवर थांबत नव्हत्या..या समस्यांमुळे नाशिकचे प्रवासी कसारा येथे लोकल ट्रेन सेवा सुरू करण्याची मागणी करत होते. दीर्घकालीन मागणी पूर्ण करण्यासाठी, रेल्वेने आता मनमाड-कसारा आणि कसारा-मुंबई दरम्यानच्या अंदाजे १३१ किमी लांबीच्या रेल्वे मार्गावर दोन नवीन ट्रॅक टाकण्यास औपचारिक मान्यता दिली आहे. नाशिक-कसारा लोकल सेवेची दशकांपासूनची मागणी पूर्ण करण्याच्या दिशेने हा निर्णय एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे..Mumbai News: मुंबईत चार नवीन पोलीस ठाणी मंजूर! कुठे अन् का घेतला निर्णय? जाणून घ्या....ही नवीन लाईन नाशिक-मुंबईच्या दैनंदिन प्रवाशांसाठी महत्त्वाची ठरेल. ज्यामुळे त्यांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर होईल. नाशिक ते कसारा, कसारा ते मुंबई किंवा थेट नाशिक ते मुंबई अशी लोकल सेवा शक्य होईल. पूर्वी स्थानिक सेवांसाठी आव्हान मानल्या जाणाऱ्या कसारा घाटावर आता तोडगा निघाला असेल. नवीन रेल्वे मार्गामुळे पाडळी, वैतरणानगर आणि चिंचलेखरे अशी नवीन स्थानके विकसित होण्याची अपेक्षा आहे. कसारा-इगतपुरी विभागासाठी आवश्यक निधी देखील मंजूर करण्यात आला आहे..रेल्वे मंत्रालयाने वर्षानुवर्षे मागणी पूर्ण केलीसध्या, मुंबईकडे जाणाऱ्या रेल्वे ट्रॅकवरून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होते, ज्यामुळे अनेकदा एक्सप्रेस आणि मालगाड्यांना इतर गाड्या थांबवाव्या लागतात. ही समस्या ओळखून, खासदार राजाभाऊ वाझे यांनी केंद्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाला मनमाड-कसारा आणि कसारा-मुंबई दरम्यान दोन स्वतंत्र रेल्वे ट्रॅक बांधण्याची मागणी सातत्याने केली आहे आणि त्यांनी हे साध्य करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत..Mumbai News: मुंबईत चार नवीन पोलीस ठाणी मंजूर! कुठे अन् का घेतला निर्णय? जाणून घ्या....खासदार वाझे यांच्या प्रयत्नांनंतर, रेल्वे मंत्रालयाने अखेर दोन्ही मार्गांवर नवीन दुहेरी ट्रॅक बांधण्यास मान्यता दिली आहे, जे त्यांच्या मागणीला मोठे यश मानले जात आहे. या निर्णयामुळे नाशिक-मुंबई प्रवास निश्चितच जलद आणि सोयीस्कर होईल. प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीवर भर देताना खासदार वाझे म्हणाले, "मी नियमितपणे पाठपुरावा करत राहीन. नवीन रेल्वे ट्रॅकसाठी भूसंपादनात शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होऊ नये आणि त्यांना योग्य मोबदला मिळावा ही माझी प्राथमिकता असेल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.