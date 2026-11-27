Railway Missing Link : अरविंद मोटे : नागपूर ते गोवा या प्रस्तावित ‘शक्तिपीठ’ महामार्गासाठी होणाऱ्या भूसंपादनाला राज्यभरातील शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध होत असताना, या महामार्गाला एक अत्यंत व्यवहार्य, स्वस्त आणि शेतकरीभिमुख पर्याय पुढे आला आहे. सुमारे ८६ हजार कोटी रुपये खर्चून शेकडो हेक्टर सुपीक बागायती जमीन संपादित करण्याऐवजी, गोवा (वास्को-द-गामा) ते गडचिरोली या पट्ट्यातील अस्तित्वात असलेल्या रेल्वे मार्गांमधील मोजके ‘मिसिंग लिंक्स’ (जोडमार्ग) पूर्ण केल्यास अधिक प्रभावी आणि शाश्वत ‘आर्थिक कॉरिडॉर’ उभा राहू शकतो, अशी अभ्यासपूर्ण मांडणी वाहतूक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून केली जात आहे..काय आहे नेमकी संकल्पना?‘शक्तिपीठ’ महामार्ग हा प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील माल गोव्याच्या बंदरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि धार्मिक पर्यटनासाठी प्रस्तावित आहे. मात्र, यासाठी ८०० किलोमीटरहून अधिक लांबीचा आणि १०० मीटर रुंदीचा नवा रस्ता बांधावा लागणार आहे. याउलट, वास्को-द-गामा (गोवा) – बेळगाव – विजापूर – कलबुर्गी – निजामाबाद – चंद्रपूर – गडचिरोली या सुमारे १,१०० ते १,२०० किलोमीटरच्या पट्ट्यात ६५ ते ७० टक्के रेल्वे मार्ग आधीच अस्तित्वात आहे. केवळ तीन ते चार टप्प्यांत नवीन रेल्वे रूळ टाकल्यास अरबी समुद्रातील मुरगाव बंदर थेट मध्य भारतातील खनिज व वनसंपदेच्या पट्ट्याशी जोडले जाऊ शकते..असा सांधला जाऊ शकतो ‘मिसिंग लिंक’चा पूलसध्या या पट्ट्यातील बहुतांश महत्त्वाची शहरे रेल्वेने जोडलेली आहेत. फक्त काही अंतराचे तुकडे जोडल्यास हा अखंड मार्ग कार्यान्वित होऊ शकतो:अस्तित्वात असलेला मार्ग (सुमारे ७००+ कि.मी.): वास्को-द-गामा ते बेळगाव (मडगाव-लोंढा मार्गे), बेळगाव ते कुडची, कलबुर्गी ते बिदर आणि निजामाबाद ते आदिलाबाद- बल्लारशहा-चंद्रपूर या भागात रेल्वेचे जाळे आधीच कार्यरत आहे.नव्याने जोडावे लागणारे टप्पे (सुमारे ३५० ते ४०० कि.मी.):१. कुडची/अथणी ते विजापूर : सुमारे ११२ कि.मी.चा नवा मार्ग (याचे सर्वेक्षण यापूर्वीच झाले आहे).२. विजापूर ते कलबुर्गी थेट जोडणी : वळसा वाचवण्यासाठी थेट जलद मार्ग.३. बिदर ते निजामाबाद (बोधन/बसरा मार्गे) : सुमारे १३० कि.मी.चा जोडमार्ग. ४. चंद्रपूर ते गडचिरोली: गडचिरोली जिल्हा मुख्यालय रेल्वेच्या नकाशावर आणण्यासाठी वडसा-गडचिरोली (४९.५ कि.मी.) प्रकल्पाचे काम सुरू असून, चंद्रपूरशी थेट जोडणी झाल्यास हा पट्टा पूर्ण होईल..Shaktipeeth Highway Protest : शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीला कोल्हापुरात विरोध; ‘रक्तपात झाला तरी शेती सोडणार नाही’; चटणीच्या बरण्या, उसाचे बुडके घेऊन शेतकरी आंदोलन.‘शक्तिपीठ’च्या तुलनेत रेल्वे कॉरिडॉर अधिक व्यवहार्य का?१. शेतकऱ्यांच्या जमिनीची बचत : महामार्गाच्या तुलनेत रेल्वे मार्गासाठी अत्यंत कमी रुंदीची जमीन लागते. शिवाय दोन-तृतीयांश मार्ग आधीच तयार असल्याने सुपीक शेती उद्ध्वस्त होणार नाही आणि भूसंपादनाचा खर्च व संघर्ष टळेल.२. मालवाहतुकीत ६० ते ७० टक्के बचत : चंद्रपूर-गडचिरोलीतील कोळसा व लोहखनिज, कलबुर्गी-विजापूरचे सिमेंट आणि कृष्णा-भीमा खोऱ्यातील शेतीमाल व साखर बंदरापर्यंत नेण्यासाठी रस्त्यापेक्षा रेल्वे वाहतूक ६० ते ७० टक्के स्वस्त पडते.३. चार राज्यांचा विकास : शक्तिपीठ महामार्ग केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित आहे. याउलट, हा रेल्वे कॉरिडॉर गोवा, कर्नाटक, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र या चार राज्यांच्या सीमेवरील अविकसित आणि आदिवासी पट्ट्याला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणेल.४. खर्चात मोठी कपात : ८६ हजार कोटींच्या महामार्गाच्या तुलनेत केवळ ‘मिसिंग लिंक्स’ जोडण्यासाठी आणि दुपदरीकरणासाठी लागणारा खर्च एक तृतीयांशपेक्षाही कमी असेल..मर्यादा आणि राजकीय इच्छाशक्तीची गरजअर्थात, हा रेल्वे मार्ग महाराष्ट्राबाहेरून (कर्नाटक व तेलंगणा) जात असल्याने कोल्हापूर, तुळजापूर किंवा नांदेड या महाराष्ट्रातील धार्मिक स्थळांना त्याचा थेट लाभ मिळणार नाही, ही याची एक मर्यादा आहे. तसेच, तीन राज्यांतून हा मार्ग जात असल्याने राज्य सरकारांच्या संकुचित दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहिले जाऊ शकते. मात्र, केंद्र सरकारच्या ‘पीएम गतिशक्ती’ योजनेअंतर्गत या प्रकल्पाचा एकात्मिक आराखडा (Integrated DPR) तयार केल्यास, शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचवूनही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना देणारा हा ‘ग्रीन फ्रेट कॉरिडॉर’ ठरू शकतो..धोरणकर्त्यांसमोर नवा विचार"शक्तिपीठ महामार्गासाठी सुपीक जमिनी संपादित करून शेतकऱ्यांचा रोष ओढवून घेण्यापेक्षा, सध्याचे रस्ते मजबूत करणे आणि वास्को ते गडचिरोली या रेल्वे कॉरिडॉरमधील 'मिसिंग लिंक्स' जोडणे हे आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिकदृष्ट्या अधिक शहाणपणाचे पाऊल ठरेल. रेल्वेच्या या पर्यायामुळे मालवाहतुकीचा खर्च कमी होऊन निर्यातीलाही मोठी चालना मिळेल."पायाभूत सुविधा व वाहतूक अभ्यासक ठळक वैशिष्ट्ये (इन्फोग्राफिक बॉक्ससाठी)प्रस्तावित कॉरिडॉर : वास्को (गोवा) – बेळगाव – विजापूर – कलबुर्गी – निजामाबाद – चंद्रपूर – गडचिरोलीएकूण संभाव्य लांबी : सुमारे १,१०० ते १,२०० कि.मी.सध्या उपलब्ध मार्ग : सुमारे ६५ ते ७० टक्केजोडली जाणारी राज्ये : गोवा, कर्नाटक, तेलंगणा, महाराष्ट्रप्रमुख फायदा : सुपीक जमिनींचे संरक्षण, स्वस्त मालवाहतूक आणि मुरगाव बंदराची थेट खनिज पट्ट्याशी जोडणी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.