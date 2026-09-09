Ganeshotsav Rain Forecast : गुड न्यूज! महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाला पोषक हवामान; गणेशोत्सव काळात जोरदार पावसाचा अंदाज

Maharashtra Monsoon Update : राज्यात पावसाची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आठवड्याच्या अखेरीस दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, शुक्रवार ११ सप्टेंबरपासून विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत पावसाला सुरुवात होऊ शकते. शनिवार १२ सप्टेंबरला पावसाचा विस्तार आणखी काही भागांत होण्याचा अंदाज आहे..आज बुधवार ९ सप्टेंबर आणि गुरुवार १० सप्टेंबरला राज्यातील काही भागांत ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता असून, मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र आणि कोकणात काही ठिकाणी हलक्या सरी पडू शकतात. मात्र, या दोन दिवसांत जोरदार पावसाची शक्यता कमी आहे..११ सप्टेंबरला कुठे पाऊस?शुक्रवार ११ सप्टेंबरला विदर्भातील नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली तसेच मराठवाड्यातील नांदेड आणि हिंगोली जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..१२ सप्टेंबरला पावसाचा विस्तारशनिवार १२ सप्टेंबरला विदर्भासह मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात पावसाची शक्यता आहे. चंद्रपूर आणि गडचिरोली येथे मध्यम ते जोरदार पाऊस पडू शकतो. बुलडाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, भंडारा आणि गोंदिया येथे हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे. मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली येथे हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. धाराशिव आणि लातूरमध्ये काही ठिकाणी हलक्या सरी पडू शकतात..Vidarbha Weather: विदर्भात पावसाला ब्रेक; सूर्य तापणार, तापमानात पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता.मध्य महाराष्ट्रात नाशिक, अहिल्यानगर आणि पुणे येथे विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. सातारा, सांगली, सोलापूर, जळगाव आणि नंदूरबारमध्ये काही ठिकाणी हलक्या सरींचा अंदाज आहे. कोकणात रायगड आणि ठाणे येथे हलका ते मध्यम पाऊस, तर मुंबई आणि पालघरमध्ये ढगाळ वातावरणासह हलक्या सरी पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.