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Ganeshotsav Rain Forecast : गुड न्यूज! महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाला पोषक हवामान; गणेशोत्सव काळात जोरदार पावसाचा अंदाज

Maharashtra Rain News : महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाला पोषक हवामान तयार झाले आहे. गणेशोत्सव काळात राज्यातील अनेक भागांत जोरदार पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.
Ganeshotsav Rain Forecast Maharashtra

Ganeshotsav Rain Forecast Maharashtra

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Monsoon Update : राज्यात पावसाची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आठवड्याच्या अखेरीस दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, शुक्रवार ११ सप्टेंबरपासून विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत पावसाला सुरुवात होऊ शकते. शनिवार १२ सप्टेंबरला पावसाचा विस्तार आणखी काही भागांत होण्याचा अंदाज आहे.

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