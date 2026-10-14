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Rain Prediction in Maharashtra : महाराष्ट्रात पावसाचे ढग; ९ जिल्ह्यांना पावसाचा अंदाज, उन्हाचा चटका कमी होणार?

Maharashtra Rain News : महाराष्ट्रातील ९ जिल्ह्यांत पावसाची शक्यता असून बंगालच्या उपसागरातील हवामान स्थितीचा परिणाम जाणवू शकतो. पावसामुळे ऑक्टोबर हिटचा तडाखा कमी होण्याची शक्यता आहे.
Rain Prediction in Maharashtra

Rain Prediction in Maharashtra

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Weather Forecast : महाराष्ट्रात ऑक्टोबर हिटमुळे वाढलेला उकाडा कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बंगालच्या उपसागरातील हवामानाची स्थिती आणि दक्षिण भारतात ईशान्य मॉन्सूनच्या पावसासाठी अनुकूल होत असलेल्या वातावरणामुळे राज्यातील काही भागांत पावसाची शक्यता आहे. हवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार, पुणे घाटमाथ्यासह रायगड, पुणे, सातारा, बीड आणि जालना जिल्ह्यांत हलक्या पावसाचा अंदाज आहे. दक्षिण कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि दक्षिण मराठवाड्यात गुरुवारपासून काही ठिकाणी पावसासाठी पोषक स्थिती निर्माण होणार असल्याने उन्हाचा चटका काहीसा कमी होण्याची शक्यता आहे.

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