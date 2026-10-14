Rain Prediction in Maharashtra : महाराष्ट्रात पावसाचे ढग; ९ जिल्ह्यांना पावसाचा अंदाज, उन्हाचा चटका कमी होणार?

Maharashtra Weather Forecast : महाराष्ट्रात ऑक्टोबर हिटमुळे वाढलेला उकाडा कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बंगालच्या उपसागरातील हवामानाची स्थिती आणि दक्षिण भारतात ईशान्य मॉन्सूनच्या पावसासाठी अनुकूल होत असलेल्या वातावरणामुळे राज्यातील काही भागांत पावसाची शक्यता आहे. हवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार, पुणे घाटमाथ्यासह रायगड, पुणे, सातारा, बीड आणि जालना जिल्ह्यांत हलक्या पावसाचा अंदाज आहे. दक्षिण कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि दक्षिण मराठवाड्यात गुरुवारपासून काही ठिकाणी पावसासाठी पोषक स्थिती निर्माण होणार असल्याने उन्हाचा चटका काहीसा कमी होण्याची शक्यता आहे..राज्यातून नैर्ऋत्य मॉन्सून परतल्यानंतर बहुतांश भागांत आकाश निरभ्र झाले असून, तापमानात वाढ झाली आहे. त्यामुळे दिवसा उन्हाचा चटका आणि उकाडा जाणवत आहे. दरम्यान, १३ ऑक्टोबर रोजी कोकणातील पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत उष्ण व दमट हवामानाचा इशारा देण्यात आला आहे. बुधवारी, १४ ऑक्टोबर रोजी मुंबई, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांतही उष्ण व दमट हवामान राहण्याचा अंदाज आहे..नऊ जिल्ह्यांत पावसाचा अंदाजहवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, पुणे घाटमाथा, रायगड, पुणे, सातारा, बीड आणि जालना या जिल्ह्यांसह राज्यातील काही भागांत हलक्या पावसाची शक्यता आहे. दक्षिण कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि दक्षिण मराठवाड्यात गुरुवारपासून काही ठिकाणी पावसासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सध्या जाणवणाऱ्या उष्णतेपासून काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे..Maharashtra Weather : मॉन्सून परतीच्या वाटेवर! महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाचा इशारा; पुणे-सातारा-कोल्हापूरसह 'या' जिल्ह्यांना यलो अलर्ट.बंगालच्या उपसागरातील स्थितीचा परिणामदेशाच्या उर्वरित भागांतून पुढील दोन दिवसांत नैर्ऋत्य मॉन्सूनच्या परतीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या मॉन्सूनच्या परतीची सीमा धुबरी, कोलकाता, अंगुल, खम्मम आणि होनावर या भागांतून जात आहे. मॉन्सूनच्या परतीची प्रक्रिया आणि ईशान्य मॉन्सूनच्या आगमनासाठी तयार होणारी परिस्थिती यामुळे आगामी दिवसांत हवामानात बदल होण्याची शक्यता आहे. मागील २४ तासांत रत्नागिरी येथे सर्वाधिक ३९.२ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. हरनाई येथे ३८.५ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदविण्यात आले. दुसरीकडे, जळगाव येथे राज्यातील नीचांकी १७.६ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.