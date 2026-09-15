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''तर तोंड काळं करायची वेळी आली असती'', राज ठाकरेंच्या 'त्या' टीकेला CM फडणवीसांनी दिलं प्रत्युत्तर...

CM Fadnavis Replies Over Amit Shah Maharashtra Remark : अमित शाह यांच्या वक्तव्यावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सूचक शब्दांत टीका केली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं आहे.
CM Fadnavis Replies Over Amit Shah Maharashtra Remark

CM Fadnavis Replies Over Amit Shah Maharashtra Remark

esakal

Shubham Banubakode
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हिंदी दिनाच्या कार्यक्रमात महाराष्ट्राला बहुभाषिक राज्य असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर आता राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. अमित शाह यांच्या वक्तव्यावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सूचक शब्दांत टीका केली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं आहे.

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