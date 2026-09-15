''तर तोंड काळं करायची वेळी आली असती'', राज ठाकरेंच्या 'त्या' टीकेला CM फडणवीसांनी दिलं प्रत्युत्तर...

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हिंदी दिनाच्या कार्यक्रमात महाराष्ट्राला बहुभाषिक राज्य असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर आता राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. अमित शाह यांच्या वक्तव्यावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सूचक शब्दांत टीका केली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं आहे. .राज ठाकरेंची टीकाराज ठाकरे यांनीही सकाळी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया दिली होती. ‘कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नसते. तूर्तास एवढेच,’ अशी मोजक्या शब्दांची पोस्ट त्यांनी केली होती. त्यांच्या या पोस्टचा रोख अमित शाह यांच्या वक्तव्याकडे असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारलं असता, त्यांनी राज ठाकरे यांना प्रत्युत्तर दिलं..Devendra Fadnavis: 'राजकारणात नाही, मिमिक्रीत असते तर...'; देवेंद्र फडणवीसांनी राज ठाकरेंना सुनावलं; राजकीय वातावरण तापलं.काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?ते म्हणाले, अमित शाह यांचं पूर्ण भाषण ऐकलं असतं, तर अशी टीका करण्याची वेळच आली नसती. अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात मराठीचा गौरव केला होता. महाराष्ट्रात अनेक भाषा बोलल्या जातात, याचा अर्थ मराठी भाषेचा सन्मान होत नाही, असा कसा काढता येईल? असा सवालही त्यांनी केला. ‘सिलेक्टिव्ह ऐकायचं आणि टीका करायची,’ अशा शब्दांत फडणवीस यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. पूर्ण भाषण ऐकलं असतं, तर विरोधकांवर तोंड काळं करण्याची वेळी आली असती, असं म्हणत त्यांनी या वादावर आपली नाराजी स्पष्ट केली..Raj Thackeray: राज ठाकरेंनी केली फडणवीसांची मिमिक्री; RJ Malishkaची आठवण, 'मिसिंग लिंक'वरून धारेवर धरलं.अमित शहा यांनी काय म्हटलं होतं?दरम्यान, नवी मुंबईत हिंदी दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात अमित शाह यांनी महाराष्ट्राच्या भाषिक वैविध्याचा उल्लेख केला होता. महाराष्ट्राच्या भूमीवर मराठीसोबत कोकणी, गुजराती, सिंधी आणि हिंदी अशा विविध भाषांचा विकास झाला असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. देशात महाराष्ट्रापेक्षा मोठं बहुभाषिक राज्य दुसरं नसल्याचंही शाह म्हणाले होते. मात्र, महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा सन्मान झाला पाहिजे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.