वाढलेल्या वजनावर राज ठाकरे म्हणाले, "शिव्या खातो म्हणून..!"

पुणे : शिव्या खातो म्हणून वजन वाढले असेल, अशी मिश्किल प्रतिक्रिया वजन वाढीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी दिली. पुणे येथे आज रविवारी (ता.२२) डाॅ. संजय बोरुडे लिखित 'लहान मुलांमधील स्थुलता' या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. त्यावेळ ते बोलत होते. राज पुढे म्हणाले, माझे वय ८०-८२ आहे. आताच कंट्रोल केले नाही, तर ते ९० होईल. (Raj Thackeray Says, Due To Abusing Words My Weight Increases)

या प्रसंगी उपस्थित असलेल्या गायक आशा भोसले यांनी वय ९० ना असे विचारले. यावर राज ठाकरे म्हणाले, नाही! वजन ९० होईल असे स्पष्टीकरण दिले. सध्या घराघरात डाॅक्टर झाले आहेत. वयानुरुप खायला हवे, असे ते म्हणाले. मी बॅडमिंटन, क्रिकेट खेळणारा, आता ते सगळचं बंद झालं आहे. त्यामुळे पायाच्या शस्त्रक्रियेचा निर्णय घेतल्याचा राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी सांगितले. शारीरिक वजन कमी करुन सामाजिक वजन वाढवण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

पुणे (Pune) येथे पुस्तक प्रकाशन पूर्वीच राज ठाकरे यांची सभा पार पडली. यात त्यांनी अयोध्या दौरा, औरंगाबादचे नामांतर, हिंदुत्व, राणा दाम्पत्य या मुद्द्यांवरुन विरोधकांचा समाचार घेतला.