संसदेच्या विशेष अधिवेशनात डिलिमिटेशन विधेयक मांडलं जाण्याची शक्यता असल्याने देशातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील काही पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. मात्र, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाकडून मोदी सरकारच्या विधेयकाला पाठिंबा देण्याबाबत विचार सुरू असल्याची चर्चा आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शरद पवारांच्या राजकारणावर खोचक टिप्पणी केली आहे. .काय म्हणाले राज ठाकरे?राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या जुन्या पोस्टचा संदर्भ देत सध्याच्या राजकीय घडामोडींवर भाष्य केलं. २ जुलै २०२३ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली, त्यावेळीच आपण पुढे काय घडणार याबाबत अंदाज व्यक्त केला होता, असं त्यांनी म्हटलं आहे. राज ठाकरे म्हणाले, की "२ जुलै २०२३ ला जेव्हा राष्ट्रवादीची एक टीम फुटून भाजपच्या दिशेने सरकली होती, त्यावेळेस मी हे बोललो होतो. अर्थात पुढे तीन वर्षे दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांनी यथोचित भांडणाचं नाटक केलं. मी म्हटलं तसं सत्तेच्या सोपानासाठी दुसरी टीम आता हलकारे देत निघाली आहे. मी मध्ये एकदा म्हटलं होतं की, हे पवारांचं जंतरमंतर आहे, जे फार थोड्या लोकांना कळतं.".काय होती २०२३ ची पोस्ट?दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर राज ठाकरे यांनी २ जुलै २०२३ रोजी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली होती. त्यावेळी महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरू असलेल्या घडामोडींवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना राजकीयदृष्ट्या बाजूला करण्यासाठी खेळी सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. या राजकीय घडामोडींचा पहिला अंक सुरू झाल्याचंही त्यांनी नमूद केलं होतं. त्यावेळी अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीचा एक गट सत्तेत सहभागी झाला होता, तर शरद पवार यांचा गट विरोधी बाकांवर राहिला होता. मात्र, भविष्यात हा दुसरा गटही सत्तेच्या दिशेने जाईल, असा अंदाज राज ठाकरेंनी व्यक्त केला होता..आता डिलिमिटेशन विधेयकाच्या निमित्ताने शरद पवारांच्या पक्षाच्या संभाव्य भूमिकेची चर्चा सुरू झाल्यानंतर राज ठाकरेंनी पुन्हा एकदा आपल्या जुन्या विधानाची आठवण करून दिली आहे. तीन वर्षांपासून दोन्ही गटांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष आणि आताच्या राजकीय हालचाली यांचा संबंध जोडत त्यांनी राष्ट्रवादीच्या राजकारणावर निशाणा साधला आहे. राज ठाकरेंच्या या विधानामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चांना आणखी उधाण येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.