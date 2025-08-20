Rajiv Gandhi : अन् राजीव गांधी मुंबईतून गेले ते कायमचेच! राजभवनातील माजी अधिकाऱ्याने सांगितली शेवटच्या भेटीची आठवण

Rajiv Gandhi stayed at Mumbai Raj Bhavan before his tragic death in 1991 : भारताचे माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांची आज जयंती आहे. त्यानिमित्त त्यांच्या आठवणींना उजाळा देताना मुंबईतील राजभवनाशी असलेला त्यांचा विशेष संबंध पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. खरं तर राजीव गांधी यांचा जन्म १९४४ साली मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात झाला होता. त्यांचे आजोबा पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि आई इंदिरा गांधी यांच्यासोबत लहानपणी ते अनेकदा राजभवनात आलेले होते. .महत्त्वाचे म्हणजे ज्या दिवशी राजीव गांधी यांचा मृत्यू झाला, त्याच्या आदल्या दिवशीसुद्धा ते मुंबईतील राजभवन येथे वास्तव्यास होते. राजभवातूनच ते विशाखापट्टनम येथे जाण्यासाठी निघाले होते. पण ते गेले ते कायमचेच! खरं सांगायचं तर या ऐतिहासिक वास्तूशी त्यांचं जवळचं नातं होतं. त्यांच्या शेवटच्या भेटीची आठवण आजही राजभवनातील जुन्या कर्मचाऱ्यांना अस्वस्थ करते. अशीच एक आठवण राजभवनातील सेवानिवृत्त परिवार प्रबंधक जनार्धन संखे यांनी त्यांच्या 'आठवणीतील राजभवन' या पुस्तकात लिहून ठेवली आहे..Rajiv Gandhi : राजीव गांधींच्या हत्येबाबत इस्रायलने आधीच दिली होती सूचना, नंतर महत्त्वाचे दस्तावेज गायब; एक्स्पर्टचा दावा.या पुस्तकात जनार्धन संखे लिहितात, “२१ मे १९९१ रोजीचा तो दुर्दैवी दिवस होता. आधीच्या रात्री राजीव गांधी राजभवनात मुक्कामाला होते. सकाळी ते विशाखापट्टणमला प्रचारसभेसाठी जाणार होते. सर्व कार्यक्रम आटोपून त्यांनी तत्कालीन राज्यपाल सी. सुब्रमण्यम यांची भेट घेतली..ते पुढे लिहितात, नेहमीप्रमाणे राजीव गांधी यांनी माझ्याकडे बघून स्मितहास्य केलं आणि सर्वांना हात उंचावून अभिवादन करत ते गाडीत बसले. राजीव गांधींची खासियत अशी की, ते नेहमी ड्रायव्हरच्या शेजारी पुढच्या सीटवर बसायचे. त्या दिवशीही तसेच घडले. सांताक्रूझ विमानतळाकडे ते निघाले, पण ती भेट शेवटची ठरेल, याची आम्हाला कल्पनाही नव्हती.”.दुर्दैवाने त्याच रात्री पेराम्बुदूर येथे प्रचारसभेतील आत्मघातकी बॉम्बस्फोटात राजीव गांधी यांचा मृ्त्यू झाला. संखे पुढे लिहितात, “सकाळी हसतमुखाने निरोप घेणारा तो माणूस संध्याकाळी कायमचा निघून गेला, हे विश्वास ठेवणं कठीण होतं. त्यांच्या जाण्याने राजकारणाने एका राजस व्यक्तिमत्त्वाचा क्रूरपणे बळी घेतला.”.Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधींचे मारेकरी भारतातूनही मुक्त; मायदेशी श्रीलंकेकडं रवानगी.राजीव गांधी यांचा राजभवनाशी लहानपणापासूनच संबंध होता. इंदिरा गांधी यांच्यासोबत ते अनेकदा येथे येत असत. पंतप्रधान होण्यापूर्वी राजीव गांधी एकदा मुंबईत आले असता त्यांना वांद्रे येथे जायचे होते. यासंदर्भात राजभवनाचे वाहनचालक शिवराम कदम यांनी सांगितलेली आठवण आजही स्मरणात आहे. ते म्हणतात, “राजीव गांधी यांनी मला बाजूला बसण्यास सांगितलं आणि स्वतःच अॅम्बेसेडर गाडी चालवली. त्यांनी गाडी इतक्या वेगाने हाकली की मी जीव मुठीत धरून बसलो होतो”(सौजन्य : वरील आठवणी या राजभवनाचे जनसंपर्क अधिकारी उमेश काशीकर यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर शेअर केल्या आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.