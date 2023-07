Maharashtra Politics : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मुंबई अध्यक्षपदी राखी जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी त्यांच्यावर विभागीय कार्याध्यक्षपदाची जबाबदारी होती. यानंतर आता त्यांच्यावर आजपासून मुंबई विभागातील सर्व ६ जिल्ह्याच्या संघटनेची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं याबाबत अधिकृत पत्र प्रसिद्ध करत माहिती दिली आहे. (Rakhi Jadhav oppointed as NCP Mumbai President also given responsibilities of 6 districts)

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी हे नियुक्तीचं पत्र काढलं असून याद्वारे मुंबई विभागातील जिल्ह्यांवर पक्षाची पकड कायम ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अजित पवार यांनी आपल्या आठ सहकाऱ्यांसह शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील होत मंत्रिपदाची शपथही घेतली. यामुळं राष्ट्रवादीनं तातडीनं पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. (Marathi Tajya Batmya)

दरम्यान, जयंत पाटील यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतलेल्या ९ जणांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे. त्याचबरोबर उर्वरित सर्व राष्ट्रवादीच्या आमदारांना ५ जुलैपर्यंत परतण्यासाठी अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. अन्यथा कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. (Latest Marathi News)

नरेंद्र राणे आणि राखी जाधव मुंबई विभागीय कार्याध्यक्ष होते. पण यांपैकी नरेंद्र राणे यांनी अजित पवार यांच्या शपथविधीला हजेरी लावल्यानंत त्यांना बडतर्फ करण्यात आलं आहे.