Ramdas Athawale on Gyanesh Kumar : 'ज्ञानेश कुमार काहीही झाले तरी राजीनामा देणार नाहीत'; अभिजीत दीपकेंच्या आंदोलनावर रामदास आठवले स्पष्टच बोलले, दिला कडक इशारा

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखालील 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) कडून १० ऑक्टोबरपासून दिल्लीत आंदोलन करण्याची तयारी सुरू (Abhijit Deepke Delhi protest October 10) आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी निरर्थक असल्याचे म्हटले आहे. कितीही आंदोलन झाले तरी ज्ञानेश कुमार राजीनामा देणार नाहीत, असे आठवले यांनी स्पष्ट केले..आठवले म्हणाले, "ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलन करण्याची गरज नाही. अभिजीत दीपके हे महाराष्ट्रातील असून दलित आणि बौद्ध समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांनी यापूर्वी मुंबईतही आंदोलन केले आहे. नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर त्यांनी भूमिका घेतली होती. मात्र, आता ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन करण्याची गरज नाही.".ज्ञानेश कुमार यांची चूक नसल्याचा दावामतदार याद्यांमधील अपात्र मतदारांची नावे वगळणे हे निवडणूक आयोगाचे काम असल्याचे आठवले यांनी सांगितले. रोजगाराच्या निमित्ताने अनेक नागरिक एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे मतदार याद्या अद्ययावत आणि अचूक ठेवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. "ज्ञानेश कुमार यांची यात काहीही चूक नाही. मतदार याद्या अचूक करण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. पारदर्शक निवडणुका घेणे, मतदार याद्यांमधील त्रुटी दूर करणे आणि काढून घेतलेले अधिकार पुन्हा बहाल करण्यासाठी ते तयार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे निरर्थक आहे," असे आठवले म्हणाले..Ladki Bahin Yojana : 'कोणी मायका लाल आला तरी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही'; एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही केलं भाष्य.CJP भाजपची 'बी-टीम' असल्याचा आरोप फेटाळला'कॉकरोच जनता पार्टी' भाजपची 'बी-टीम' म्हणून काम करत असल्याच्या आरोपांवरही आठवले यांनी प्रतिक्रिया दिली. "मला तसे वाटत नाही. राजकारणात आल्यानंतर अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारच्या मुद्द्यांमध्ये गुंतणे योग्य नाही," असे त्यांनी सांगितले. अभिजीत दीपके यांचे आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्याशी संबंध राहिले असून, त्यांनी यापूर्वी सोशल मीडियावर त्यांच्यासोबत काम केल्याचा उल्लेखही आठवले यांनी केला..Premium|Repo Rate वाढल्यावर संपूर्ण कर्जफेडीचा विचार करताय ? आधी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला!.१० ऑक्टोबरचे आंदोलन मागे घेण्याचा सल्ला१० ऑक्टोबर रोजी जाहीर केलेले आंदोलन शांततापूर्ण पद्धतीने करावे; मात्र ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करू नये, असा सल्ला आठवले यांनी दीपके यांना दिला. "कॉकरोच जनता पार्टीने कितीही निषेध केला तरी ज्ञानेश कुमार राजीनामा देणार नाहीत. त्यांनी १० ऑक्टोबरचे आंदोलन मागे घ्यावे," असे आठवले म्हणाले..Karnataka Elections : ग्रामपंचायत निवडणुकांपूर्वी जिल्हा-तालुका पंचायतींचा रणसंग्राम; जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुका होण्याची शक्यता; डिसेंबरमध्ये प्रक्रिया सुरू?.मोदींविरोधात आक्षेपार्ह भाषेचा वापर न करण्याचा इशारापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह किंवा अपमानास्पद भाषेचा वापर करू नये, असा इशाराही आठवले यांनी दिला. "अभिजीत दीपके तरुण आणि सक्रिय आहेत. मात्र, पंतप्रधानांबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी करणे चुकीचे आहे. त्यांनी आदरयुक्त भाषेचा वापर करावा. अन्यथा रिपब्लिकन पक्ष त्यांच्या विरोधातही आंदोलन करू शकतो," असे आठवले यांनी स्पष्ट केले..यापूर्वी दिली होती RPI मध्ये येण्याची ऑफरदरम्यान, रामदास आठवले यांनी यापूर्वी अभिजीत दीपके यांना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) मध्ये सहभागी होण्याची ऑफर दिली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी दीपके यांनी रिपब्लिकन पक्षात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले होते. मात्र, CJP च्या संस्थापकांनी ही ऑफर नाकारली होती. अभिजीत दीपके यांनी १० ऑक्टोबरपासून दिल्लीत आंदोलन करण्याची घोषणा केली असली तरी रामदास आठवले यांच्या या वक्तव्यावर त्यांच्याकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.