Ramdas Athawale: ठाकरेंनी रामरक्षा नव्हे तर ‘शिवसेना रक्षा’ आंदोलन करावे; मंत्री आठवलेंचा टोला

सांगली: ‘‘उद्धव ठाकरे यांनी रामरक्षा आंदोलन करण्यापेक्षा ‘शिवसेना रक्षा’ आंदोलन करण्याची गरज आहे. त्यांनी आधी आपल्या पक्षातील आमदार-खासदार टिकवावेत. यासाठी श्रीरामाला साकडे घालावे, ’’ अशी टीका केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली. राम मंदिर दानपेटी घोटाळ्याच्या निषेधार्थ ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या ‘रामरक्षा आंदोलन’वर टीका करताना मंत्री आठवले यांनी त्यांना टोला लगावला. केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी पत्रकार परिषद घेत उद्धव ठाकरे, राम मंदिर दानपेटी प्रकरण, पेपरफुटी, गायरान जमीन आणि रिपाइंच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासह विविध मुद्द्यांवर भूमिका मांडली. उद्योजक अशोक खाडे यांना पद्मश्री पुरस्कार मिळाल्याबद्दल आयोजित कार्यक्रमासाठी ते मिरजेत आले होते..आठवले म्हणाले, ‘‘उद्धव ठाकरे यांना स्वत:चे आमदार-खासदार सांभाळता आले नाहीत. धनुष्यबाण चिन्ह आणि खरी शिवसेना एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असल्याचा जनतेचा समज आहे. हे कोणतेही ‘देवेंद्र ऑपरेशन’ किंवा ‘टायगर ऑपरेशन’ नसून ‘उद्धव ऑपरेशन’ आहे.’’ राम मंदिर दानपेटीतील कथित घोटाळ्यावर मंत्री आठवले म्हणाले, ‘‘ही अत्यंत गंभीर आणि लाजिरवाणी घटना आहे. जगभरातील हिंदूंनी श्रद्धेने दिलेल्या दानाशी गद्दारी झाली आहे..Pune: पारगाव येथे लोणी रस्त्यावरील लबडेमळा दरम्यान रस्त्याच्या साईडपट्ट्या खचल्याने अवजड वहातुक करणारा कंटेनर पलटी झाल्याने सुमारे २४ तास वहातुक विस्कळीत .उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी सुरू केली असून दोषींना सरकार सोडणार नाही. रिपाइंला सत्तेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी एक विधान परिषद सदस्य, दोन महामंडळ अध्यक्षपद, ४० महामंडळ सदस्यपदे आणि प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीवर रिपाइंचा एक सदस्य नियुक्त करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेस जगन्नाथ ठोकळे, संजय कांबळे, राजेंद्र खरात, श्वेतपद्म कांबळे यांच्यासह रिपाइंचे पदाधिकारी उपस्थित होते..Tukaram Mundhe Water Inspection : तुकाराम मुंढेंना आता वेगळं काम; हॉटेलमध्ये मिळणारे जारमधील पाणी तपासणार, एसओपी तयार करण्याचे निर्देश.समाज, समता मार्चभारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महाड येथील चवदार तळे सत्याग्रहाला शंभर वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री आठवले यांनी दिली. १४ ऑक्टोबरपासून सातारा येथून समाज, समता मार्च काढण्यात येणार असून या अभियानात विषमता निर्मूलन परिषद, समता मेळावे आदी कार्यक्रम होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.