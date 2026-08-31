Tukaram Mundhe: ‘हे तर आमचे पाळीव आहेत!’ रेस्टॉरंटच्या किचनमध्ये डझनभर उंदीर, मॅनेजरचा भन्नाट बहाणा; तुकाराम मुंढेनी सांगितला किस्सा

कल्पना करा की तुम्ही एका आलिशान रेस्टॉरंटमध्ये तुमचा आवडता पदार्थ ऑर्डर करण्यासाठी बसला आहात आणि अचानक उंदरांची एक संपूर्ण टोळी तुमच्या टेबलाखालून जाते. एका सामान्य माणसाला याचा राग आला असता, पण जेव्हा महाराष्ट्र एफडीएचे प्रमुख आणि कडक शिस्तीचे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या टीमने एका रेस्टॉरंटवर छापा टाकला, तेव्हा मॅनेजरची प्रतिक्रिया इतकी अजब होती की ती ऐकून डोकं चक्रावून जाईल. .रेस्टॉरंटच्या स्वयंपाकघरात उंदीर आढळल्यावर मॅनेजरने माफी मागितली नाही; उलट, त्याने आत्मविश्वासाने जाहीर केले, "साहेब, हे आमचे पाळीव प्राणी आहेत." मॅनेजरने दिलेले हे अकल्पनीय कारण स्वतः आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनीच सांगितले आहे. त्यांच्या या कथनाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. आपल्या कडक प्रतिमेसाठी ओळखले जाणारे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी त्यांच्या टीमच्या एका नियमित तपासणीबद्दलचा एक मजेशीर आणि धक्कादायक किस्सा सांगितल्यावर हे संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले. .दिल्ली-महाराष्ट्रात कोट्यवधी मतदारांची नावं वगळली; SIR ड्राफ्टमध्ये तुमचं नाव आहे का? कसं चेक करायचं?.त्यांनी सांगितले की, जेव्हा त्यांची टीम अन्नाची स्वच्छता तपासण्यासाठी एका रेस्टॉरंटमध्ये पोहोचली, तेव्हा तिथे सर्वत्र उंदीर धावत होते. जेव्हा अधिकाऱ्यांनी मॅनेजरला जाब विचारला आणि स्वयंपाकघरात काय चालले आहे असे विचारले, तेव्हा मॅनेजरने कोणताही संकोच न दाखवता स्वतःचा बचाव करत सांगितले की, ते काही घाणेरडे प्राणी नसून रेस्टॉरंटचे पाळीव उंदीर आहेत. मॅनेजरचे हे उत्तर ऐकून निरीक्षकही थक्क झाले. आयएएस मुंढे यांचे वक्तव्य इंटरनेटवर येताच नेटकऱ्यांनी त्या व्यवस्थापकावर टीका करण्यास सुरुवात केली. सोशल मीडियावर मीम्सचा पूर आला..पुढील ३ दिवस महत्त्वाचे! राज्यात पावसाचा जोर वाढणार, विजांच्या कडकडाटासह मुसळधारेचा अंदाज; कोणत्या जिल्ह्यांना अलर्ट? .या व्हायरल घटनेने भारतातील रेस्टॉरंट्स आणि खानावळींमधील स्वच्छतेचा खालावलेला दर्जा उघड केला आहे. बाहेर जेवणे हा एक मोठा धोका बनला आहे, असे म्हणत अनेक लोकांनी सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला. बहुतेक रेस्टॉरंट्स सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन करतात. वापरकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, तुकाराम मुंडे यांच्यासारख्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची नितांत गरज आहे, जे अशा बेजबाबदार रेस्टॉरंट मालकांवर कारवाई करू शकतील, अन्यथा लोकांना बाहेर जेवणे सोडून पूर्णपणे घरगुती जेवणाकडे वळण्यास भाग पडेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.