मुंबई : नोकरी मिळवण्यासाठी आता AI अर्थात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर तुम्हाला करता येणार आहे. एआयच्या मदतीनं दर्जेदार आणि आकर्षक रेझ्युमे बनवण्यासाठी खास उपक्रम कौशल्य विकास मंत्रालयानं सुरु केला आहे.

याद्वारे होतकरु तरुणांना डिजिटल रेझ्युमे बनवून मिळणार आहे. राज्याचे कौशल्य विकास आणि उद्योजगता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी ही माहिती दिली. (Resume by AI to get a job an initiative of Ministry of Skill Development Maharashtra)

सॅपीओ अनालिस्टिक्सच्या सहकार्यातून हा उपक्रम कौशल्य विकास विभागाकडून राबवण्यात येत आहे. या माध्यमातून राज्य शासनाच्या माध्यमातून २८० रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यातील युवक अशा मेळाव्यांमध्ये सहभागी होऊन भरती प्रक्रीयेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करतात. (Marathi Tajya Batmya)

परंतू अनेकांकडे चांगला रेझ्युमे नसल्यामुळं त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही समस्या दूर करण्यासाठी युवकांना कृत्रिम बुध्दीमत्तेच्या माध्यमातून चांगल्या दर्जाचे रिझ्युमे तयार करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी देण्यात आलेल्या 86558 26684 या व्हॉट्सअप क्रमांकवर Hi असा मेसेज पाठवण्याचं आवाहन मंत्रालयानं केलं आहे. (Latest Marathi News)

या उपक्रमामुळे एक लाखाहून अधिक युवकांना ही सेवा मिळू शकणार आहे. या रिझ्युमच्या सहाय्याने त्यांना चांगली नोकरीची संधी मिळू राज्याच्या आर्थिक विकासामध्ये त्यांचा महत्वपूर्ण हात भार लागणार आहे, असं याबाबत माहिती देताना मंगलप्रभात लोढा यांनी म्हटलं आहे.

तर निवड प्रक्रियेमध्ये प्रतिभावान उमेदवाराचा शोध घेण्यासाठी तसेच तरुणांच्या कौशल्यांची ओळख करून देण्यासाठी रेझ्युम हा अत्यंत उपयुक्त माध्यम असते. या नव्या उपक्रमामुळे भरती प्रक्रीया सुलभ होणार असून त्याचा फायदा उमेदवार आणि कंपन्या अशा दोघांनाही होणार आहे, असं सेक्योर्ड डेब्ट संस्थेचे संस्थापक गगन कुमार यांनी म्हटलं आहे.