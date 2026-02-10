महाराष्ट्र बातम्या

Rohit Pawar Press : रोहित पवारांनी अजित पवारांना घेवून जाणाऱ्या ‘VSR’ विमान कंपनीच्या मालकाचा 'तो' दावा खोडून काढला अन् म्हटले...

Rohit Pawar refutes claims made by VSR Company owner Vijaykumar Singh : अजित पवार यांचा अपघात की घातपात? याबाबत लोकांच्या मनात शंका आहेत, असंही रोहित पवारांनी सांगितलय.
Rohit Pawar addressing the media while dismissing claims made by VSR Company owner Vijaykumar Singh regarding Ajit Pawar’s travel.

Rohit Pawar addressing the media while dismissing claims made by VSR Company owner Vijaykumar Singh regarding Ajit Pawar’s travel.

esakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Rohit Pawar Rejects Vijaykumar Singh’s Claim : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात झाल्यानंतर, हा खरंच अपघात होता की घातपात? असे प्रश्न निर्माण होवू लागले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आज(मंगळवार) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी अतिशय महत्त्वपूर्ण पत्रकारपरिषद घेतली. यामध्ये त्यांनी अनेक मुद्दे मीडियासमोर मांडले. शिवाय संबंधित विमान कंपनीच्या मालकाने या भीषण अपघातानंतर केलेले विधानही खोडून काढले.

रोहित पवार यांनी मीडियाला दाखवलेल्या पीपीटीमध्ये सांगितले की, ‘’स्थानिकांच्या प्रतिक्रिया तसेच समोर आलेले सीसीटीव्ही फुटेज बघता, कंपनीच्या मालकाचा दावा पूर्णपणे खोटा ठरत असून यांत्रिक बिघाड झाला असावा हे स्पष्ट होते.’’ 

1) विमानात काय बिघाड झाला होता? मॅकेनिकल फेल्युअर झाले असेल का?

2) टेक-ऑफ पूर्वी विमान चेक करण्यात आले नव्हते का? चेक करणारे कर्मचारी कोण?

3) विमानाचा Techlog कुठे आहे/ विमानाचा Airworthy Report कुठे आहे?

4) विमानाचा Routine(line) Manitance झाला नव्हता का? कोणी केला होता? Hanger CCTV?

5) विमानाचा Heavy(Base) Manitanance कधी झाला होता? त्याचा रिपोर्ट? असे प्रश्न रोहित पवार यांनी उपस्थित केले आहेत.

Rohit Pawar addressing the media while dismissing claims made by VSR Company owner Vijaykumar Singh regarding Ajit Pawar’s travel.
IRCTC Launches E-Pantry : ‘आयआरसीटीसी’ने देशभरातील २५ रेल्वेंमध्ये ‘ई-पँट्री’ सेवा करण्याचा घेतला निर्णय!

काय म्हटलं होतं कंपनीच्या मालकाने? -

अपघातानंतर, VSR कंपनीचे मालक विजयकुमार सिंग यांनी प्रतिक्रिया देताना, विमान चांगल्या स्थितीत होते आणि मेटेंड होते. वैमानिक अनुभवी होते. अपघात व्हिसिबिलटी इशूमुळे झाल्याची शक्यता आहे. असे स्पष्ट केले होते

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Ajit Pawar
Rohit Pawar

Related Stories

No stories found.