MLA Rohit Pawar: तेरा दिवस राजकारण नाही: आमदार रोहित पवार, बोडके परिवाराची भेट घेत केले सांत्वन!

नाशिक/लखमापूर: 'तेरा दिवस राजकारणावर कोणतेही भाष्य करणार नाही,' अशी भूमिका आमदार रोहित पवार यांनी आज मांडून पवार परिवाराशी संबंधित घटनेनंतरचा काळ हा शोक आणि आत्मचिंतनाचा असल्याचे स्पष्ट केले. दादांबाबत आलेली बातमी खरी की स्वप्न, हेच कळत नव्हते, अशी भावना व्यक्त करत या घटनेने अनेक कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळल्याचे ते म्हणाले..रोहित पवार हे ढकांबे (ता. दिंडोरी) येथे आज आले असता त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, की या घटनेत केवळ पवार कुटुंबच नव्हे, तर त्या विमानातील इतर प्रवासी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाही मानसिक धक्क्याला सामोरे जावे लागले. विशेषतः अजितदादांचे कट्टर कार्यकर्ते सुदाम बोडके हे दादांची बातमी समजताच अस्वस्थ झाले. त्यांना रुग्णालयात दाखल केले. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती रोहित पवार यांना कळताच ते आज दुपारी ढकांबे येथे आले. त्यांनी बोडके परिवाराची भेट घेत सांत्वन केले..पवार म्हणाले, 'या काळात मी अनेकांशी चर्चा केली, लोकांचे सांत्वन केले. मात्र सध्या राजकीय मुद्द्यांवर बोलणे योग्य नाही. संबंधित घडामोडींवर सविस्तर माहिती नऊ तारखेला पत्रकार परिषदेत दिली जाईल. अजित पवार यांच्याशी नेमकी काय चर्चा झाली, संपूर्ण प्रक्रियेत काय घडले, याबाबतचे सर्व तपशील तेरा दिवसांनंतरच मांडले जातील.''.मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संबंधित घडामोडींवर 'मी त्या ठिकाणी होतो; काय झाले ते नऊ तारखेनंतर सांगेन,' असे सूचक विधान करीत रोहित पवार यांनी भाजप नेते पीयूष गोयल यांच्याबाबत भाष्य टाळत योग्य वेळी भूमिका मांडली जाईल, असे सांगितले. तसेच राज ठाकरे यांच्या ट्विटबाबतही तेरावा झाल्यानंतरच बोलेन, असेही ते म्हणाले..शपथविधीवर स्पष्टीकरणशपथविधीच्या दिवशी पवार कुटुंब अनुपस्थित राहण्याबाबत, रोहित पवार म्हणाले, ''शपथविधी होणार आहे, याची आम्हाला पूर्वकल्पना नव्हती. लाखो लोक बारामतीत सांत्वनासाठी येत होते. शपथविधीची बातमीसुद्धा टीव्हीवरूनच कळली. सध्या हा काळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा नसून, दुःख व्यक्त करण्याचा आणि संयम राखण्याचा आहे.''