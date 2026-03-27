Rupali Chakankar: मोठी घडामोड! रूपाली चाकणकरांचा राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा; सोशल मीडिया पोस्ट चर्चेत

महाराष्ट्राला हादरवून सोडणाऱ्या नाशिकच्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात नवीन खुलासे समोर येत आहेत. महिलांच्या लैंगिक छळाच्या आरोपांनंतर आता नरबळी, गर्भपात, जादुई मध आणि व्हायग्रा मिसळलेले पाणी विकणे, तसेच प्रचंड संपत्ती जमवल्याचे आरोपही त्याच्यावर आहेत. या सर्व प्रकारामुळे, अशोक खरात यांच्या जवळच्या मानल्या जाणाऱ्या रूपाली चाकणकर यांच्यावर सुनेत्रा पवार कारवाई करतील का, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. याबाबत आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. रूपाली चाकणकरांनी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. यासोबत त्यांनी एक पोस्ट लिहिली आहे. .रूपाली चाकणकरांनी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत होती. देवनगिरी बंगल्यात झालेल्या बैठकीत सुनेत्रा यांच्यासमोर हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. तेव्हापासून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष म्हणून रूपाली चाकणकर यांचे पद धोक्यात आले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी असलेल्या रूपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्याबाबतचा अंतिम निर्णय आता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार घेणार होत्या. यामुळे आता चाकणकरांनी त्यांचा राजीनामा सुनेत्रा पवारांकडे सोपवला आहे. .Maharashtra: आधार आणि किसान आयडी ब्लॉक, सरकारी योजनांपासून दूर ठेवणार अन्...; शेतरस्त्यावर अतिक्रमण केल्यास कठोर कारवाई होणार.पोस्टमध्ये रूपाली चाकणकर म्हणाल्या की, अशोक खरात प्रकरणाबाबत पहिल्या दिवशीच मी माझी भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्याच्या आर्थिक व्यवहारात, त्याच्या गैरकृत्यात दुरान्वये संबंध नाही. आजही तीच स्पष्ट व ठाम भूमिका आहे. तपासादरम्यान या सर्व बाबी निष्पन्न होतीलच. खोटे,असत्य व कुठलाही पुरावा नसताना जे आरोप माध्यमांमधून होत आहेत,ते वेदनादायक आहे. सत्य प्रखरतेने सिद्ध होईलच. .हा तपास पारदर्शकपणे व निष्पक्षपणे व्हावा,ही माझी मागणी मी यापूर्वीच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पोलीस महासंचालक यांच्याकडे केली आहे. आज सकाळी फोनद्वारे आदरणीय सुनेत्रावहिनी पवार यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार मी माझ्या राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा देत आहे, असं त्यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे. अशोक खरात यांच्यासोबत पाय धुतानाचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर रूपाली चाकणकर यांनी २० मार्च रोजी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. .लाडक्या बहिणांना आजपासून मिळणार १५०० रुपये; फेब्रुवारीचा हप्ता जमा होण्यास सुरुवात!.अशोक खरात प्रकरणानंतर रुपाली चाकणकर खूपच कमी सक्रिय झाल्या असून, सोशल मीडियावर त्यांच्या फार कमी पोस्ट्स दिसतात. बारामती मतदारसंघातून पोटनिवडणुकीत निवडून आल्यानंतर विधानसभेच्या सदस्य बनणार असलेल्या पवार यांनाही महिला आयोगाच्या नव्या अध्यक्षांचे नाव निश्चित करावे लागणार आहे.