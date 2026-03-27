Sanjay Raut criticism government : सरकारच्या चुकीच्या नियोजनामुळे देश पुन्हा 'रॉकेलच्या रांगेत'; संजय राऊत यांचा घणाघाती प्रहार

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या चुकीच्या नियोजनामुळे आज सर्वसामान्य जनतेला पुन्हा ५० वर्षांपूर्वीच्या रॉकेलच्या रांगेत उभे राहावे लागत आहे. देशाची आर्थिक आणि राजनैतिक परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून, ती पंतप्रधानांच्या हाताबाहेर जाताना दिसत आहे," अशा शब्दांत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. आज प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी देशातील इंधन टंचाई, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि राज्याच्या राजकीय घडामोडींवर परखड मते मांडली..नेतृत्वहीन कारभाराचा फटकाराऊत म्हणाले की, युद्ध सुरू झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच परिस्थिती बिघडत होती, मात्र पंतप्रधानांना मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करायला २७ दिवस लागले. त्यांनी तातडीने दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक बोलावून मार्गदर्शन करायला हवे होते. "तुम्ही एका पक्षाचे नाही, तर देशाचे नेते आहात, याचे भान ठेवावे," असा टोलाही त्यांनी लगावला.परराष्ट्र धोरणाचे अपयशभारताचा शेजारील राष्ट्रांशी किंवा जगातील इतर देशांशी आता एकही 'सच्चा मित्र' उरलेला नाही, असा दावा राऊत यांनी केला. सध्या जी काही जहाजे इराणकडून सुटली आहेत, ती भारताच्या डिप्लोमसीमुळे नसून इराणने दाखवलेल्या संवेदनशीलतेमुळे सुटली आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले..इंधन साठ्याबाबत भीतीचे वातावरणचीन आणि फ्रान्ससारख्या देशांकडे चार महिन्यांचा इंधन साठा असताना, भारतात मात्र एका आठवड्याचाही साठा उरलेला नाही, अशी माहिती राऊत यांनी दिली. जनतेला विश्वासात घेऊन सरकारने सत्य सांगायला हवे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.बुवाबाजीला थारा देऊ नकाअशोक खरात आणि बुवाबाजीच्या प्रकरणावर बोलताना राऊत यांनी राज्यकर्त्यांना कडक शब्दात सुनावले. "जे घटनात्मक पदावर बसले आहेत, त्यांनी अशा बुवाबाजीपासून लांब राहिले पाहिजे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी अशा गोष्टींना प्रतिष्ठा देऊ नये," असे ते म्हणाले..२०२९ चे उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्रीआदित्य ठाकरे आणि स्वतःबद्दल येणाऱ्या बातम्यांवर भाष्य करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, ते पक्षात केवळ खासदार व्हायला आलेले नाहीत. "२०२९ मध्ये उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत, यासाठी आमचा पूर्ण प्रयत्न असेल. सत्ता शिवसेनेकडेच यावी, हीच आम्हा शिवसैनिकांची इच्छा आहे," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.