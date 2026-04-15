आदित्य ठाकरे कार्याध्यक्ष होणार का? चर्चेवर संजय राऊतांनी दिली प्रतिक्रिया

शिवसेना ठाकरे गटाकडून खांदेपालटाची चर्चा सुरू झाली असून यात आदित्य ठाकरे यांना कार्याध्यक्ष करण्यात येणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलंय. पक्षाच्या वर्धापन दिनाच्या आधी होणाऱ्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत यावर निर्णय होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. या सगळ्या चर्चांवर आता ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. संजय राऊत यांनी आदित्य ठाकरेंना कार्याध्यक्ष केलं जाणार असं थेट सांगितलं नसलं तरी तसे संकेत मात्र दिले आहेत. Aaditya Thackeray new role discussion sparks response from Sanjay Raut.संजय राऊत यांनी प्रश्न विचारण्यात आला होता की, आदित्य ठाकरे यांना कार्याध्यक्ष पद मिळणार अशा चर्चा सुरू आहेत. त्यावर संजय राऊत म्हणाले की, माध्यमातली ही माहिती आहे आणि तुम्ही त्यावर प्रश्न विचारताय. मी उत्तर देतो की तरुण पिढीचं स्वागत केलं पाहिजे. नेतृत्व तरुण पिढीच्या हातात देताना सर्वच गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. पुढचं राजकारण हे तरुणांच्याच हातात जायला हवं हेही लक्षात घ्यायला हवं..आदित्य ठाकरेंबाबत ठाकरेंचेच खासदार खासगीत वेगळं बोलत असल्याचं विचारलं असता संजय राऊत म्हणाले की, खासगीत बोलण्याला अर्थ नसतो. संघटनेत नेहमी चर्चा होत असते. आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई महापालिकेसह इतर निवडणुकांमध्ये उत्तम काम केलंय. त्यांच्यासोबतच्या टीमनेही उत्तम काम केलं असल्याचं म्हणत राऊतांनी आदित्य ठाकरेंचं कौतुक केलं. .२००३ची पुनरावृत्ती२००३ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना कार्याध्यक्ष हे नवं पद तयार केलं होतं. तेव्हा कार्यकारिणीची बैठक होऊन उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची घोषणा केली होती. कार्याध्यक्ष पद हे शिवसेना पक्षाच्या घटनेत नाही. तरीही २००३ प्रमाणेच आताही आदित्य ठाकरे यांच्याकडे कार्याध्यक्षपदाची धुरा सोपवली जाणार असल्याचं सांगण्यात येतंय.