Sanjay Raut : संजय राऊत यांनी CJI सूर्यकांत यांची बिनशर्त मागितली माफी; म्हणाले- कोर्टाचा अपमान करण्याचा उद्देश नव्हता

Sanjay Raut: शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या एका न्यायाधीशांविरुद्ध टिप्पणी करणारी पोस्ट केल्याप्रकरणी त्यांनी कोर्टाची माफी मागितली आहे. आपल्या प्रतिज्ञापत्रात राऊत यांनी बिनशर्त, पूर्ण आणि स्वेच्छेने माफी मागत असल्याचे नमूद केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने त्यांना अवमानना नोटीस बजावल्यानंतर त्यांनी ही माफी मागितली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .आपल्या माफीनाम्यात राऊत यांनी न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि अधिकाराबद्दल आदर व्यक्त केला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा जपण्याचे महत्त्व आपल्याला समजते, असे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले की, कोर्टाचा अनादर करण्याचा किंवा न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि अधिकार कमी करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नव्हता. .Mumbai HC Chief Justice: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमचा मोठा निर्णय! बॉम्बे हायकोर्टला नवे मुख्य न्यायाधीश मिळणार; कुणाची नियुक्ती होणार?.संजय राऊत यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले असले तरी, हा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. कोर्टाने ही माफी अद्याप अधिकृतपणे नोंदवलेली नाही आणि बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राऊत यांच्या वतीने कोणताही वकील उपस्थित नव्हता. परिणामी, सुप्रीम कोर्टाने संजय राऊत यांना समन्स बजावले आहे. .सुप्रीम कोर्टाने राऊत यांना १७ नोव्हेंबर रोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता संजय राऊत यांना त्या दिवशी कोर्टात उपस्थित राहावे लागेल. सुप्रीम कोर्ट १७ नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या माफीनाम्यावर विचार करेल आणि त्याच दिवशी या प्रकरणावर निर्णय देण्याची शक्यता आहे. .राऊत यांनी काय केला आरोप? खासदार संजय राऊत यांनी असा आरोप केला होता की, न्यायाधीश भाजपद्वारे आयोजित राजकीय कार्यक्रमांना उपस्थित राहतात. त्यांनी असाही दावा केला की, मुख्यमंत्री हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांसाठी मेजवानी आयोजित करतात. त्यांनी लंडनमध्ये काही न्यायाधीश राजकीय व्यक्तींसोबत बॅडमिंटन खेळत असल्याचे दर्शवणारे फोटोही मांडले होते. .भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांनी राहुल गांधी आणि इतर विरोधी पक्षनेत्यांच्या शिष्टमंडळाला भेटण्यास नकार दिल्यानंतर निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राऊत यांनी ही टिप्पणी केली होती. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने या विधानांना न्यायसंस्थेची प्रतिमा आणि कोर्टाच्या अधिकाराला हानी पोहोचवणारे असल्याचे म्हटले होते. अवमानना नोटीस मिळाल्यानंतर ही माफी मागण्यात आली आहे..सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश (CJI) आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यावर टिप्पणी करणारी पोस्ट केल्याप्रकरणी संजय राऊत यांना अवमानना नोटीस बजावली होती. त्यानंतर, राऊत यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून माफी मागितली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.