Shraddha Bhosale : कुटुंब मूळचे गुजरातचे, जन्म मुंबईत, शिक्षण अमेरिकेत अन् सासर कोकणात; कोण आहेत श्रद्धा सावंत भोसले? भाजपनं दिलीय उमेदवारी

Sawantwadi Municipal Council Election: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमुळे सध्या सगळीकडे राजकीय वातावरण तापलं आहे. कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिवसेना आणि भाजप यांनी युती न करता स्वतंत्र मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतलाय. सावंतवाडी नगरपरिषदेसाठी भाजपनं श्रद्धा सावंत भोसले यांना नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी दिलीय. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना श्रद्धा सावंत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला तेव्हा त्यांच्या मराठीवरून ट्रोल करण्यात आलं. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानं त्या चर्चेतही आल्या..श्रद्धा सावंत या सावंतवाडीतील संस्थानच्या भोसले राजघराण्याच्या स्नुषा आहेत. त्यांना सावंतवाडी राजघराण्याचा ऐतिहासिक असा वारसा लाभलाय. सावंतवाडी संस्थानचे शेवटचे राजे आणि माजी आमदार कै. शिवरामराजे भोसले यांच्या त्या नातसून आहेत. श्रद्धा यांचे पती लखम सावंत भोसले हे युवा मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष आहेत..अजितदादा माफ करा, पदरात घ्या; लेकाने बोट दाखवून चॅलेंज दिल्यानंतर राजन पाटलांची माफी.सावंतवाडी संस्थानचा वारसा आणि राजघराण्याची असलेली परंपरा यामुळे भाजपनं नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासाठी श्रद्धा सावंत यांना मैदानात उतरवलंय. राजघराण्याचा ऐतिहासिक वारसा आणि राजकीय पार्श्वभूमी यामुळे या निवडणुकीकडे सर्वांच लक्ष लागून राहिलंय. सावंतवाडीला जगाचा नकाशावर दाखवण्यासाठी आणि विकासासाठी राजकारणात आल्याचं श्रद्धा सावंत भोसले म्हणाल्यात..श्रद्धा भोसले या मूळच्या गुजरातमधील क्षत्रिय समाजातील आहेत. त्यांचा जन्मही मुंबईत झाला आहे. उच्चशिक्षित असलेल्या श्रद्धा यांचं शिक्षण अमेरिकेत झालंय. २०१९ मध्ये सावंतवाडीच्या राजघराण्यातील तिसरे युवराज लखमराजे भोसले यांच्याशी त्यांचं लग्न झालं..सावंतवाडीत कशा आहेत लढती?सावतंवाडी नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदासाठी तब्बल ११ अर्ज दाखल झाले आहेत. यापैकी ६ अर्ज वैध ठरलेत. यामध्ये ठाकरे गटाच्या सीमा मठकर, भाजपच्या श्रद्धा सावंत, अपक्ष अन्नपूर्णा कोपरगावकर, अपक्ष निशाद बुराण, शिंदे गटाकडून निता कविटकर तर काँग्रेसकडून साक्षी वंजारी यांच्यात नगराध्यक्षपदाची लढत होऊ शकते. आता यापैकी कोण अर्ज माघार घेणार यावर लढतीची चुरस कशी असेल ते समोर येईल..