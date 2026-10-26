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Sayaji Shinde on Bhimashankar project : "पर्यावरण नष्ट करायला तुम्हाला निवडून दिलंय का?"; कर्जत-भीमाशंकरमधील प्रकल्पावरून सयाजी शिंदे भडकले, १ लाख तरुणांची फौज उतरवण्याचा इशारा!

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Sayaji Shinde opposes 3000 MW project in Karjat-Bhimashankar belt.

Sayaji Shinde opposes 3000 MW project in Karjat-Bhimashankar belt.

Sakal

विनयन वाघमारे
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भीमाशंकर अभयारण्याच्या सीमेलगत असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील कर्जत परिसरात प्रस्तावित ३ हजार मेगावाटच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या हजारो वृक्षांच्या कत्तली विरोधात ज्येष्ठ अभिनेते आणि वृक्षप्रेमी सयाजी शिंदे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

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